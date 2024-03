Morreu cidadão lituano detido na Bielorrússia

De Euronews

O homem, cujo nome não foi especificado, foi detido na fronteira entre os dois países e estava numa prisão bielorrussas, sem que as autoridades lituanas ou a família tivessem qualquer notícia dele.

Um cidadão lituano detido no final de dezembro na fronteira entre a Lituânia e a Bielorrússia morreu numa prisão bielorrussa. As autoridades lituanas só tiveram conhecimento da morte após repetidas tentativas de contacto com o detido.

A embaixadora lituana em Minsk, Asta Andrijauskiene, explica: "Foram feitos muitos pedidos, foram escritas muitas cartas, foram feitos muitos apelos para uma reunião. Não nos foi concedida, pelo que escrevemos outra nota. Em resposta a esta nota, recebemos um telefonema das instituições bielorrussas a dizer que não é possível organizar uma reunião, porque o cidadão lituano está morto."

Surpreendidas e indignadas com a morte do homem, cuja idade e nome não foram revelados, as autoridades lituanas estão a exigir explicações a Minsk.

"Recebemos hoje uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia, confirmando o facto e a data da morte do cidadão lituano, mas não recebemos quaisquer outras informações. Por conseguinte, solicitámos novamente informações completas sobre as circunstâncias deste acontecimento, a causa da morte, por que razão ocorreu, se foi prestada assistência médica e por que razão o cônsul não foi autorizado a encontrar-se com o cidadão lituano", disse a embaixadora.

Segundo a diplomata, "muitos cidadãos lituanos são detidos na Bielorrússia" por diferentes razões. Na maioria dos casos, as autoridades são informadas por pessoas que perderam o rasto de familiares que partiram para a Bielorrússia.