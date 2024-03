De Euronews

Os cidadãos suíços votam hoje para decidir se acrescentam ou não o 13º salário nas pensões dos reformados.

Não são poucos os reformados suíços que lutam para sobreviver. Foi apresentada uma proposta, lançada pelos sindicatos, no sentido de as pensões passarem de 12 pagamentos mensais para 13 pagamentos mensais por ano.

A última sondagem sobre as intenções de voto dava como positivo o apoio da cidadania com 53% dos entrevistados com resposta positiva face a essa mudança. No entanto, a sondagem mostra que o resultado é muito apertado para considerar, já que a última efetuada há um mês dava 61% de votos positivos. Entretanto, há 4% de votantes que estão indecisos e que poderiam fazer com que a balança se inclinasse tanto para uma decisão como para a outra.

"Na Suíça, a controvérsia em torno da iniciativa é intensa, particularmente na parte alemã do país. Os suíços no exterior estão menos expostos a isso, o que pode explicar por que eles apoiam mais a ideia", diz o politólogo da gfs.bern, Lukas Golder.

Hiato geracional: Mais jovens estão contra a medida

A campanha gira em torno de um conflito geracional na Suíça. 55% dos menores de 40 anos estão contra a ideia, os que têm entre 40 e 64 anos, bem como os que já atingiram a idade de reforma, atualmente 65 anos na Suíça, apoiam.

Portanto, a mobilização dos eleitores desempenha um papel importante no resultado, segundo a gfs.bern. Golder diz que notou que os reformados têm se afastado do debate, o que poderia impulsionar a mudança para um voto pelo "não".

"Os idosos perceberam que o financiamento de uma 13ª mensalidade representa um fardo para as gerações mais jovens, mesmo que sejam a favor dela. Como resultado, é mais provável que se abstenham de votar", diz.

Os partidos de direita e centristas são contra a iniciativa e parecem ter conseguido convencer o seu eleitorado: os partidários do Partido Popular Suíço e do Centro votariam "não" por uma margem estreita, embora fossem a favor da proposta em Janeiro.

Mantêm-se os argumentos a favor

79% dos inquiridos consideram que, num contexto de inflação, é importante melhorar a situação financeira dos idosos.

Só um argumento avançado pelos opositores conseguiu convencer a maioria dos eleitores: 56% reconhecem que um 13º mês conduziria a um aumento das contribuições para a segurança social e do imposto sobre o valor acrescentado, o que afetaria negativamente o nível de vida das classes médias.

Para ser aceite, uma iniciativa popular também deve ganhar na maioria dos 26 cantões do país. Também não é certo que assim seja, pois o resultado continua incerto em cinco cantões. O resultado de hoje deverá ser, segundo as sondagens, muito apertado.

Idade de reforma, passar de 65 para 66 anos

Uma outra pesquisa efetuada pela Associação Suíça de Radiodifusão (SBC) também confirma que uma iniciativa separada da seção juvenil do Partido Radical-Liberal não tem nenhuma possibilidade de ganhar nas urnas.

63% dos inquiridos opõem-se à ideia de aumentar gradualmente a idade da reforma para 66 anos e, posteriormente, indexá-la às mudanças da esperança de vida, ou seja, continuar a subir. A percentagem de votos para o "não" aumentou nove pontos percentuais desde Janeiro. Apenas 35% continuam a apoiar o texto, enquanto 2% estão indecisos.

A idade de reforma de 65 anos foi imposta na Suíça desde a introdução das pensões em 1948. Só os defensores dos liberais radicais de direita são a favor do aumento da idade da reforma.