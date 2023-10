Eleições legislativas este domingo na Suíça

De Euronews

Apesar do excelente nível de vida, a Suíça enfrenta questões como as alterações climáticas, o aumento dos custos dos cuidados de saúde e a migração.

Os eleitores suíços votaram este domingo nas eleições legislativas. As sondagens apontam para uma recuperação dos partidos populistas de direita e socialistas, enquanto os Verdes deverão perder terreno em comparação com a última eleição, há quatro anos.

Serão eleitos os membros da câmara baixa, conhecida como Conselho Nacional, que conta 200 assentos, e do Conselho de Estados, a câmara alta, com 46 assentos.

Esta escolha dos eleitores suíços dará o tom para a política suíça da próxima legislatura, numa altura em que o rico país alpino adapta a sua autoimagem como país “neutro” e enfrenta questões como as alterações climáticas, o aumento dos custos dos cuidados de saúde e a migração.

As principais questões do escrutínio são, a verificarem-se os cenários das sondagens, se os dois partidos verdes se saem pior do que nas últimas eleições de 2019 e se a recém-criada aliança centrista do país poderá conseguir mais assentos na câmara baixa do parlamento do que a aliança de livre mercado, reforçando sua posição no poder executivo.