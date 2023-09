Igreja católica suíça abalada por novo escândalo sexual com menores

De Euronews

Um novo estudo, liderado duas historiadoras da Universidade de Zurique, vaio dar a conhecer mais um escândalo na Igreja Católica suíça. De acordo com o relatório, divulgado esta terça-feira, Monika Dommann e Marietta Meier identificarammais de mil casos de abusos sexuais, realizados por padres e outras pessoas no seio da Igreja,desde meados do século XX.

As primeiras conclusões apontam para 1002 casos de abuso, sobretudo de menores, envolvendo 510 alegados autores e 921 vítimas.

O estudo revela que mais de metade (56%) dos casos de abuso sexual envolveram homens ou rapazes, cerca de 39% das vítimas eram mulheres ou raparigas e, sobre os restantes 5%, o relatório não identifica as vítimas por género.

As autoras identificaram ainda que houve um encobrimento sistemático dos abusadores por parte das hierarquias eclesiásticas.

"Eles exploraram a sua própria posição religiosa e social. A mistura de manipulação psicológica e religiosa, bem como de abuso espiritual, é típica das ações dos agressores num contexto eclesiástico. Há uma responsabilidade muito, muito grande de todos os que protegeram os perpetradores e encobriram os atos", afirma Joseph Bonnemain, Bispo da diocese de Coira, na Suíça.

O grupo, mandatado pelas principais instituições católicas do país, teve carta branca para investigar os arquivos da Igreja e realizou numerosas entrevistas.

Os resultados agora revelados dizem respeito ao primeiro ano da investigação, que deverá prolongar-se por mais três anos.

Num comunicado, as historiadoras explicam que "as situações identificadas representam certamente apenas a ponta do 'iceberg'".