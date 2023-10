Direita vence eleições federais na Suíça

De Euronews

O SVP conseguiu eleger 62 membros para os 200 assentos da Câmara Baixa, conhecida como Conselho Nacional.

A direita populista suíça saiu com o poder reforçado das eleições federais de domingo. Com 28,6% dos votos, Partido Popular Suíço (SVP) obteve um dos melhores resultados na história do partido e garantiu mais nove lugares no Conselho Nacional.

Em segundo lugar ficou o Partido Socialista Suíço (SP), ao conquistar 18% do eleitorado e mais dois assentos que em 2019. Entre os mais votados seguem-se os democratas-cristãos da Aliança de Centro e os liberais do Partido Liberal Radical (PLR), cada um com mais de 14% dos votos.

A grande derrota da noite foi para os Verdes, em grande ascensão há quatro anos. O Partido Verde perde sete lugares no Conselho Nacional, após ter tido o voto de 9,2% dos eleitores e o Partido Verde Liberal, com 7,2% dos votos, fica com menos cinco membros no Conselho.

O partido da extrema-esquerda PdA/Sol perdeu dois mandatos, deixando de ter representação no Parlamento federal.