Embaixador alemão na Rússia garante que não foi "convocado"

Depois de uma reunião no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moscovo, Graf Lambsdorff afirmou que que não existiu qualquer ligação direta entre o encontro e caso das escutas "Taurus".

O embaixador alemão apresentou-se esta segunda-feira para conversações no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Moscovo. Depois do encontro, Graf Lambsdorff garantiu que não existiu qualquer ligação direta com o caso das escutas "Taurus", acrescentando que não tinha sido convocado e que a reunião estava marcada há há muito tempo.

A reunião acontece depois de um órgão de comunicação social estatal russo ter difundido uma gravação áudio em que, alegadamente, funcionários alemães discutem o apoio à Ucrânia, incluindo a potencial utilização de mísseis Taurus.

Para a Rússia, não há margem para interpretações.

"A própria gravação sugere que os planos para lançar ataques no território da Federação Russa estão a ser substantiva e especificamente discutidos no seio da Bundeswehr (forças armadas da República Federal da Alemanha). Isto não requer qualquer interpretação jurídica, é tudo mais do que óbvio.", declarou Dmitry Peskov, porta-voz do Presidente russo.

As autoridades alemãs não põem em causa a autenticidade da gravação de 38 minutos, mas afirmam que as alegações do Kremlin são "absurdas". Na semana passada, o chanceler Olaf Scholz afirmou que a Alemanha não pode envolver-se diretamente na guerra.

A gravação foi divulgada no mesmo dia das cerimónias fúnebres do líder da oposição russa Alexei Navalny, em Moscovo.