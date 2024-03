Doenças na planta do cacau fazem disparar o preço do chocolate

De Euronews

Especialistas afirmam que a propagação de doenças como o fungo da vagem negra vão impactar, ainda mais, o mercado internacional do chocolate.

PUBLICIDADE

O aumento do custo do cacau, que quase triplicou de preço por tonelada no último ano e meio, fez disparar o preço do chocolate em todo o mundo.

De acordo com as agências internacionais, o preço do chocolate aumentou mais de 55% este ano, devido a uma série de doenças, como o fungo da vagem negra, que têm vindo a aparecer nas plantas e que as têm “danificado”.

A propagação desta doença, que beneficia do tempo húmido, está a contribuir para a queda da produção do cacau, o que, segundo os especialistas, vai impactar, ainda mais, o mercado internacional do chocolate.

O Gana e a Costa do Marfim são os maiores exportadores de cacau, permitindo que uma vasta quantidade de países consuma cholocate.