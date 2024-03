Reino Unido: lojas de chocolate com dificuldade em acompanhar subida de preço do cacau

De Euronews

Com a Páscoa a chegar, retalhistas que vendem chocolates no Reino Unido confessam estar a ser “difícil” acompanhar a subida dos preços do cacau. As alterações climáticas são apontadas como uma das principais causas do aumento.

PUBLICIDADE

Os pequenos retalhistas que vendem chocolate no Reino Unido estão a ter dificuldade em acompanhar a subida dos preços do cacau, enquanto as suas vendas diminuem.

A proprietária da loja Sandrine Chocolates, Niaz Marda, reforçou a importância de “manter os clientes”, fator que a tem impedido de “aumentar muito os preços” dos chocolates.

"Se compararmos com o ano passado e com o ano anterior, o preço do cacau está muito, muito diferente. Ainda por cima, como os meus clientes são locais eles conhecem os preços de cor, por isso não posso aumentá-los muito, tenho de aumentar muito pouco, porque quero que eles sejam felizes e que sejam clientes fiéis", disse Marda, citada pelas agências internacionais.

As alterações climáticas estão a prejudicar a produção de cacau, segundo os agricultores locais, o tem levado os preços a atingirem valores recordes. Também o aumento do custo de vida no Reino Unido tem contribuído para uma diminuição das vendas.

Nos últimos meses, os ventos vindos do Saara têm sido particularmente fortes, danificando as vagens das árvores de cacau. Cerca de três quartos dos grãos de cacau do mundo, o principal ingrediente do chocolate, são produzidos na África Ocidental.