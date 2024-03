Nikki Haley retira-se da corrida presidencial dos EUA

De Euronews

Nikki Haley suspendeu a sua campanha presidencial, depois de ter sido derrotada em todo o país na Super Terça-feira, deixando Donald Trump como o último grande candidato à nomeação republicana para 2024.

Nikki Haley anunciou que vai desistir das primárias republicanas depois do fracasso na "Super Terça", que distribuiu mais de um terço dos delegados que vão eleger o candidato republicano às eleições de 5 de novembro.

Num discurso em Charleston, Carolina do Sul, Haley não endossou o ex-presidente em. Em vez disso, encorajou-o a ganhar o apoio dos republicanos moderados e eleitores independentes que a apoiaram.

"Agora cabe a Donald Trump ganhar os votos daqueles que, no nosso partido e fora dele, não o apoiaram. E eu espero que ele faça isso", disse. "No seu melhor, a política consiste em trazer as pessoas para a nossa causa, não em afastá-las. E a nossa causa conservadora precisa muito de mais pessoas".

Em 15 estados, Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, ganhou apenas um, o Vermont, que se junta ao triunfo de domingo na capital Washington DC. Foi a primeira rival significativa de Trump quando entrou na corrida em fevereiro de 2023.

Há várias semanas que tem sofrido pressões do próprio partido para abandonar a corrida. Desta vez, alguns republicanos temiam mesmo que uma campanha pós-"Super Terça" fosse criar mais divisões dentro do partido e dar força ao esforço de reeleição de Biden.

A corrida entre Trump, de 77 anos, e Biden, de 81 anos, será a segunda repetição em presidenciais norte-americanas desde 1956 - entre o republicano Dwight D. Eisenhower e Adlai Stevenson II.