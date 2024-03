Armeira do filme "Rust" condenada por negligência

De Euronews

O júti considerou Hannah Gutiérrez-Reed culpada de homicídio involuntário no incidente que levou à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, com um tiro disparado por Alec Baldwin.

A responsável pelas armas no filme Rust foi considerada culpada de homicídio involuntário no incidente que ditou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, em outubro de 2021, com um tiro diaparado pelo ator Alec Baldwin.

O veredicto considera que Hannah Gutiérrez-Reed foi negligente, depois de, no ano passado, uma assistente de realização ter recebido a mesma acusação relativa a este caso.

Conta Alberto Sánchez, jurado: "O júri concordou em grande medida que Gutiérrez-Reed agiu de forma negligente ao manusear a arma de fogo. Se tivesse feito tudo corretamente, isto não teria acontecido."

Baldwin, ator principal e coprodutor do western Rust, estava a apontar uma arma à cineasta Halyna Hutchins durante um ensaio no cenário do filme nos arredores de Santa Fé, no estado norte-americano do Novo México quando a arma disparou, matando-a e ferindo o realizador Joel Souza.

O ator foi acusado de homicídio involuntário, mas o Ministério Público acabou por retirar a acusação. A produção do filme foi retomada no ano passado, depois de ter estado interrompida desde a morte de Hutchins.

Foi novamente acusado e será julgado a partir de 9 de julho por homicídio involuntário. Se for condenado, pode apanhar entre 18 meses e três anos de prisão.