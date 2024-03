Novos bombardeamentos na região de Kharkiv

De Euronews com AP

Pelo menos sete pessoas, incluindo uma criança de 3 anos, ficaram feridas num ataque noturno à cidade de Chuhuiv, na região de Kharkiv. Um míssil atingiu o solo no centro da cidade, danificando três edifícios, duas casas particulares, um centro comercial, um banco e um hotel.

Devido à intensificação dos bombardeamentos, a retirada forçada de famílias com crianças foi alargada a 18 aldeias nas comunidades de Velykoburluksk e Vilkhuvatka do distrito de Kupiansk.

Esta é a segunda retirada forçada de famílias com crianças na região de Kharkiv. Em novembro, 300 crianças foram retiradas de cinco comunidades do distrito de Kupiansk, na margem esquerda do rio Oskol.

Esta sexta-feira, o ministério da Defesa russo divulgou imagens de operadores de drones a atacar equipamento, armas e efetivos ucranianos na região de Kherson.

Entretanto, as autoridades da região russa de Belgorod afirmam que duas pessoas morreram num ataque de drones ucranianos.