Vítimas do 11 de março em Madrid lembradas no Dia Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo

A data foi criada para lembrar os atentados mortíferos de 11 de março de 2004, sobre os quais passam agora 20 anos. Em França, foi dia de recordar um professor assassinado.

Vinte anos após os atentados de Madrid, que mataram 192 pessoas com várias explosões em comboios na estação de Atocha, e no Dia Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo, criado para assinalar esta data, foi prestada homenagem aos que sofreram ou perderam a vida. Em Madrid, a comissária europeia Ylva Johansson apelou à ação contra o terrorismo.

"Hoje recordemos com palavras e amanhã recordemos com ações de apoio às vítimas e de luta contra o terrorismo", disse a comissária.

Em França, foram outras vítimas do terrorismo a ser lembradas neste dia, entre elas Dominique Bernard, um professor de uma escola secundária morto por um ex-aluno que se tinha radicalizado.

Não cederemos em nada ao fanatismo, seja ele qual for, porque sabemos que a nossa unidade os vai derrotar. Gabriel Attal Primeiro-ministro de França

"Os terroristas atacam-nos, atingem-nos, tocam-nos, mas não cederemos em nada. Não cederemos em nada ao seu fanatismo, seja ele qual for, porque sabemos que a nossa unidade os vai derrotar", disse o primeiro-ministro francês Gabriel Attal na cerimónia em Arras.

O Dia Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo tem como objetivo homenagear as vítimas do terrorismo e as suas famílias, mas também sensibilizar a sociedade civil para a luta contra o radicalismo e o terrorismo.