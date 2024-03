O testemunho das vítimas do 11M, 20 anos depois: "Estava estendido no chão"

Duas décadas depois, continuam a sofrer os danos causados pelas explosões. Desconfiam da versão oficial e lamentam o tratamento que receberam de diferentes governos e políticos. Este ano, expira o prazo de prescrição dos crimes cometidos no massacre de Atocha.

Esta segunda-feira, Ángeles Domínguez tem uma consulta médica. Vai ter com o cirurgião para fazer uma avaliação, porque pode ter de ser operada novamente devido aos danos causados pelo atentado que sofreu há exatamente 20 anos, no chamado 11M.

"Tenho várias costelas partidas, um hemotórax, um pneumotórax, uma rutura do tímpano. Sou uma vítima direta, estava no comboio que explodiu na Calle Téllez". Para além de todos os ferimentos, preocupa-a o facto de "a partir de amanhã , os crimes prescreverem".

Ángeles costumava apanhar o comboio das 7:11 da manhã de Alcalá de Henares para Madrid. No dia 11 de março de 2004, apanhou o comboio das 7:05. Eloy Morán, outro dos sobreviventes, seguia no mesmo comboio. Ambos iam a caminho do trabalho, mas nunca chegaram.

"Era um dia normal, eu viajava tranquilamente, de olhos fechados, na escuridão de uma manhã cinzenta e fria de fim de inverno. Estava a usar uma gabardine porque parecia que ia chover", recorda Eloy.

"Quando estava a entrar em Atocha, o comboio quase parou, o que era frequente porque, por vezes, os comboios ficavam presos. Foi nesse momento que se deu a explosão, foi terrível, uma explosão tremenda.

192 mortos e quase 2.000 feridos

Este foi um dos quatro comboios de Cercanías que explodiram nessa manhã. Os atentados do 11M fizeram 192 mortos e quase 2.000 feridos. É o mais sangrento da história de Espanha e o segundo pior da Europa.

"Naquele momento nada nos passa pela cabeça, estava estendido no chão e queria levantar-me mas não conseguia, pensei que tinha perdido partes do meu corpo, senti-me e estava inteira, mas era impossível levantar-me, estava completamente bloqueada, esperei que chegassem os serviços de emergência".

E eles chegaram. Levaram os feridos para diferentes hospitais de Madrid. Não havia ambulâncias suficientes e os taxistas prestaram o mesmo serviço gratuitamente. A situação era dramática em toda a cidade e as pessoas não compreendiam o que estava a acontecer.

A rádio foi a primeira a noticiar: "Posso descrever a imagem, entre 500 e 600 pessoas a tentar fugir, há vários mortos e estão a ser levados para o hospital", relatam os primeiros repórteres a chegar, ainda sem fôlego.

Foi montado um hospital de campanha no centro desportivo Daoiz y Velarde, junto à Calle Tellez. Eloy foi tratado assim que a equipa médica chegou. Os ferimentos provocados pela explosão deixaram-no permanentemente incapacitado.

"Perdi a visão do meu olho esquerdo e a audição do meu ouvido esquerdo. Com o tempo, as queimaduras e as feridas foram sarando", disse à Euronews, mas garante que há outras feridas que ainda não fecharam.

Desconfiar da versão oficial

20 anos após o ataque , acredita que não é totalmente claro o que aconteceu e isso preocupa-o. "O que nos foi dito não é verdade, não percebo porque é que as provas foram destruídas". Ángeles, por seu lado, acredita que "há muitas lacunas" na investigação.

O local do crime foi desmantelado ao fim de três dias, não foi efetuada uma investigação adequada e penso que ainda há muitas coisas que não sabemos. Não acredito na versão oficial, não sabemos que tipo de explosivo foi utilizado e os restos dos comboios desapareceram. Ángeles Domínguez Vítima do 11M

"Qualquer outra hipótese é pura lucubração"

Eloy reconhece, no entanto, que não tem provas de outra possível versão dos factos. "Qualquer outra hipótese que eu tenha é pura lucubração que não leva a lado nenhum, mas pergunto-me o que é que uma mochila cheia de estilhaços estava a fazer em Vallecas quando nenhum dos falecidos foi atingido por estilhaços, é tudo pura mentira".

De acordo com o acórdão do processo, o atentado foi organizado por uma célula jihadista. Sete dos seus membros foram localizados dias depois em Leganés. Quando a polícia tentou prendê-los, fizeram-se explodir.

Quem eram os detidos do 11M?

Jamal Zougam e Otman el Gnaoui foram condenados a 42.900 anos de prisão como autores dos crimes. José Emilio Suárez Trashorras, um mineiro das Astúrias, foi condenado a 34.715 anos de prisão como colaborador necessário, uma vez que forneceu os explosivos aos terroristas.

Dezoito outros membros da célula jihadista foram detidos e já cumpriram as suas penas. No entanto, durante o processo, foi impossível determinar quem foi o autor do atentado.

Porque é que o autor do 11M é desconhecido?

Nas últimas duas décadas, numerosos juristas explicaram que é possível que não tenha havido uma pessoa específica que tenha ordenado os ataques, devido à falta de hierarquia neste tipo de organização terrorista.

Neste 20º aniversário, o cirurgião dirá a Ángeles se terá de ser operada novamente. Eloy assiste à homenagem na estação de comboios de Alcalá de Henares, a sua cidade natal. Ambos lamentam o tratamento que receberam ao longo das últimas duas décadas por parte da classe política e dos diferentes governos que existiram em Espanha.