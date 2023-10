França despede-se de professor vítima de ataque à faca

De Euronews

Dominique Bernard, 57 anos, era professor de Francês na escola de Arras onde, na semana passada, foi assassinado durante o ataque.

PUBLICIDADE

Uma cidade em silêncio despediu-se esta quinta-feira de Dominique Bernard, o professor de Francês que passou do anonimato para as manchetes dos jornais por na semana passada ter sido vítima mortal do atentado na escola de Arras, no norte de França.

Um forte dispositivo policial e a interrupção do trânsito permitiram cerca de 600 pessoas se juntarem para um último adeus, junto à Catedral da cidade, onde o sentimento geral era de consternação.

"Estou muito comovida, afetou-me imenso pensar que se pode perder a vida a caminho da escola. Isso afeta uma cidade como Arras, que é a minha cidade natal. Deixa-me zangada pensar que, num país como o nosso, chegámos a uma situação como esta e tenho medo do futuro", conta Marie Farmery, habitante local.

Dominique Demory vive a uns metros da escola onde decorreu o ataque, a mesma onde os filhos estudaram, e, apesar de dizer que "não conhecia diretamente o professor, é um professor do ensino nacional" e acha "necessário estar lá hoje".

Antes da cerimónia fúnebre, a família de Dominique Bernard esteve reunida com o presidente Emmanuel Macron, que agraciou o professor com o título póstumo de Cavaleiro da Legião de Honra.