Primeiro clube de futebol da Ucrânia para veteranos com amputações

De Giorgia Orlandi

Os jogadores esperam que o desporto se torne cada vez mais popular no país, encorajando outros antigos soldados a seguir o exemplo.

Para a maioria dos que se juntaram ao primeiro clube de futebol da Ucrânia para veteranos amputados, o jogo tornou-se uma terapia. Depois de sofrerem os piores ferimentos nas batalhas mais ferozes da linha da frente, encontraram uma forma de aliviar a dor. Não apenas física, mas também emocional.

"Sentimos várias emoções. Para mim, o futebol sempre foi uma espécie de terapia onde posso relaxar, regenerar a minha mente e simplesmente esquecer tudo, apenas jogando - concentrando-me naquilo que adoro", disse à Euronews Valentin Osovskyy, um dos jogadores.

O teinador da equipa destaca o "lado humano" do seu trabalho. "É melhor para mim trabalhar com jogadores amputados porque estou a dar apoio físico através do treino, mas também psicológico", explicouBohdan Melnyk.

Os jogadores estão determinados a ganhar. Tiveram a oportunidade de mostrar o seu valor, recentemente, na primeira participação no campeonato da Polónia. O campo oferece-lhes uma segunda oportunidade.

"O facto de termos jogado pela primeira vez numa liga na Polónia, para nós, talvez tenha sido uma espécie de vingança, para mostrar que o espírito ucraniano é inquebrável e que queremos mostrar que somos fortes e que continuamos a lutar", afirmou Valentin.

