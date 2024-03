Morreram mais crianças em Gaza desde outubro que em todas as guerras dos últimos 4 anos

Os números foram agora fornecidos pelo líder da UNRWA, Philippe Lazzarini, e mostram que esta guerra já matou mais de 12.300 crianças.

Morreram mais crianças na Faixa de Gaza desde 7 de outubro do que em todas as guerras que eclodiram em todo o mundo nos últimos quatro anos. Quem o diz é o comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), Philippe Lazzarini.

Num post na rede social X, Lazzarini diz: "Esta é uma guerra contra as crianças. É uma guerra contra a sua infância e o seu futuro".

O post de Lazzarini é acompanhado por um gráfico, elaborado com base em dados das Nações Unidas e do Ministério da Saúde palestiniano em Gaza, que mostra o número de crianças mortas em Gaza de 7 de outubro a 29 de fevereiro e o número de crianças mortas em guerras nos últimos quatro anos.

Neste período morreram 12.193 crianças, enquanto só o conflito em Gaza já matou mais de 12.300. Lazzarini apelou a um cessar-fogo imediato, a bem das crianças de Gaza.

Fome aumenta em Gaza

Às bombas, junta-se cada vez mais a fome, com o território a ser afetado por uma crise humanitária sem precedentes. Pela primeira vez desde a sua criação em 1948, Israel é acusado de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), o mais alto órgão judicial das Nações Unidas, devido às operações militares em Gaza. Uma sentença proferida em janeiro ordena a Israel que impeça a realização de atos que possam ser considerados genocidas e que tome medidas para garantir o fornecimento de ajuda humanitária aos civis em Gaza.