França, Alemanha e Polónia aceleram fornecimento de armas à Ucrânia

De Euronews

Os países do chamado Triângulo de Weimar reuniram-se e tomaram medidas para aumentar e acelerar a ajuda militar à Uncrânia, no âmbito da guerra contra a Rússia.

PUBLICIDADE

Os líderes da Alemanha, França e Polónia anunciaram medidas concretas para aumentar e acelerar o fornecimento de armas da UE à Ucrânia.

O chanceler Olaf Scholz recebeu o presidente Emanuel Macron e o primeiro-ministro Donald Tusk no âmbito do chamado grupo do Triângulo de Weimar. Scholz diz que há acordo sobre quatro prioridades, incluindo a aquisição de mais armas em todo o mercado mundial.

"Hoje chegámos a acordo sobre uma série de prioridades - entre outras coisas, vamos adquirir ainda mais armas para a Ucrânia, com efeito imediato, e vamos fazê-lo em todo o mercado mundial. Trata-se de uma boa melhoria. Em segundo lugar, a produção de equipamento militar será alargada, também através da cooperação com parceiros na Ucrânia. Em terceiro lugar, estamos a estabelecer uma nova coligação de capacidades para a artilharia de mísseis de longo alcance no âmbito do formato Ramstein. Em quarto lugar, vamos também aumentar o nosso apoio no quadro da UE. Tomámos decisões muito importantes sobre este assunto em Bruxelas esta semana", detalhou o chanceler alemão.

Tomámos decisões muito importantes sobre este assunto em Bruxelas esta semana. Olaf Scholz Chanceler da Alemanha

Macron acrescentou: "Este é um momento sério. Uma nova era está a despontar e nós estaremos lá. O facto de nós os três estarmos unidos neste dia, determinados com a mesma lucidez sobre a situação na Ucrânia e determinados a nunca deixar a Rússia vencer e a apoiar o povo ucraniano até ao fim, é uma força para nós, para os nossos povos, para a nossa segurança e para a nossa Europa."

Também esta sexta-feira, a Comissão Europeia atribuiu 500 milhões de euros para acelerar a produção de munições de artilharia. Até agora, o bloco tem ficado muito aquém do objetivo declarado de fornecer à Ucrânia um milhão de projéteis.