Cerimónia histórica: guardas britânicos no Eliseu e franceses no Palácio de Buckingham

De Euronews

Cerimónia simbólica levou guardas franceses ao render da guarda em Londres e militares britânicos ao Palácio do Eliseu. Objetivo foi marcar 120 anos de amizade entre França e Reino Unido.

PUBLICIDADE

Foi um momento histórico: pela primeira vez, guardas britânicos fizeram segurança ao Palácio do Eliseu, a residência oficial do presidente francês, e os seus homólogos franceses participaram no célebre render da guarda no Palácio de Buckingham.

A cerimónia simbólica, que ocorreu praticamente em paralelo em Paris e Londres, teve como objetivo celebrar os 120 anos da assinatura da "Entente Cordiale", um conjunto de quatro acordos alcançados em 1904 que encerraram disputas coloniais e serviram para melhorar as relações diplomáticas entre França e o Reino Unido. Foram também estes acordos que abriram caminho à colaboração dos dois países na Primeira e Segunda Guerra Mundiais.

No total, 32 membros da Guarda Nacional francesa e 40 membros da britânica Scots Guards trocaram funções. Em Paris, o presidente Emmanuel Macron assistiu ao momento juntamente com a embaixadora britânica em França, Menna Rawlings; em Londres, o rei Carlos III, que continua os tratamentos para combater o cancro, foi representado pelos Duques de Edimburgo no render da guarda, que foram acompanhados pela embaixadora francesa Hélène Duchêne.

Foi a primeira vez que militares de um país que não faz parte da Commonwealth participaram no render da guarda britânica. Foi igualmente uma estreia no Eliseu: a presidência francesa revelou que, pela primeira vez na história, tropas estrangeiras foram convidadas para participar no ritual militar em Paris.

A ocasião foi ainda assinalada com uma videoconferência entre o presidente Macron e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que discutiram as relações bilaterais entre os dois países, cerca de um ano depois da cimeira franco-britânica que se realizou em Paris a 10 de março de 2023.