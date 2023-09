Carlos III destaca a "sólida amizade" entre o Reino Unido e a França

De Euronews com AFP

Esta quinta-feira, o rei apelou a um novo "Acordo" sobre as alterações climáticas e prometeu a "determinação inabalável" de Londres e Paris em apoiar a Ucrânia.

Na noite desta quarta-feira, durante um jantar no Palácio de Versalhes, o rei de Inglaterra elogiou o facto de Emmanuel Macron e Rishi SunaK terem iniciado uma renovação das relações entre os dois países, durante a cimeira de março no Eliseu.

PUBLICIDADE

Carlos e Camilla começaram ontem a visita de três dias a França, adiada em março por causa dos protestos contra as reformas das pensões.

Esta quinta-feira, o rei apelou a um novo "Acordo" sobre as alterações climáticas e prometeu a "determinação inabalável" de Londres e Paris em apoiar a Ucrânia. As declarações foram feitas durante um discurso perante os deputados franceses, que foi o primeiro do género proferido por um monarca britânico, e que foi aplaudido de pé.

Alternando entre o francês e o inglês, Carlos III propôs que a França e o Reino Unido se comprometessem a assinar um "Acordo para a Sustentabilidade", a fim de responder "mais eficazmente" à "emergência climática e de biodiversidade global". As declarações surgem no momento em que o primeiro-ministro britânico anuncia o adiamento de várias medidas fundamentais da política climática do Reino Unido.

O rei Carlos III também prometeu aos deputados franceses que "fará tudo o que estiver ao seu alcance para reforçar a relação indispensável entre o Reino Unido e a França".

Gérard Larcher, Presidente do Senado francês, sublinhou que o destino do Reino Unido "continua intimamente ligado ao continente europeu".