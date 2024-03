De Euronews

Navio de ajuda espanhol com 200 toneladas de alimentos para os palestinianos avistado ao largo da costa de Gaza.

O primeiro navio a testar a rota marítima com 200 toneladas de ajuda humanitária aos palestinianos foi avistado a cinco quilómetros da costa de Gaza na sexta-feira. A ONG espanhola Open Arms enviou uma embarcação com contentores de comida.

Uma vez perto de Gaza, duas embarcações mais pequenas vão rebocar o barco para um cais que está a ser construído pela World Central Kitchen, que opera 65 cozinhas em todo o território, disse a ONG. A comida será distribuída no norte de Gaza.

O navio partiu para Gaza a partir do Chipre na terça-feira num programa de ajuda que procura abrir um corredor marítimo para o território,

Os alimentos foram recolhidos pela World Central Kitchen, a instituição de caridade fundada pelo famoso chef José Andrés, e é transportada pelo grupo de ajuda espanhola Open Arms.

A pressão para obter alimentos por via marítima - juntamente com uma recente campanha de lançamentos aéreos no norte isolado de Gaza - destacou a frustração da comunidade internacional com a crescente crise humanitária e a sua incapacidade de obter ajuda por estrada.

Um quarto da população de Gaza está a morrer de fome, de acordo com as Nações Unidas, porque eles não conseguem encontrar comida suficiente ou pagar os preços muito inflacionados.

*em atualização