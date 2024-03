Rússia poderá estar a preparar nova contraofensiva para maio

Forças russas poderão tentar nova contraofensiva e o sucesso dependerá do nível da ajuda ocidental a Kiev.

As forças russas poderão estar, atualmente, a afetar reservas táticas e operacionais aos combates no leste da Ucrânia, num esforço para manter e potencialmente intensificar o ritmo das operações ofensivas russas em curso, afirma o Institute for the Study of War, acrescentando que a capacidade russa de obter ganhos significativos continua a depender do nível de apoio ocidental à Ucrânia e que os atrasos contínuos na assistência ocidental aumentarão o risco de ganhos russos significativos a longo prazo.

As difíceis condições meteorológicas e do terreno na primavera de 2024 irão provavelmente condicionar a eficácia das manobras mecanizadas em ambos os lados da linha e limitar ainda mais as capacidades russas de fazer avanços táticos significativos enquanto o terreno ainda estiver lamacento.

No entanto, as forças russas estão alegadamente a preparar-se para um novo esforço ofensivo no final de maio ou no verão de 2024, e a assistência ocidental à segurança da Ucrânia desempenhará provavelmente um papel significativo na determinação das perspectivas desse esforço.