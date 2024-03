De euronews

Entre os candidatos que concorrem nas eleições da Rússia, estão os nomes de três expoentes de uma oposição considerada de "normalizada". Os verdadeiros adversários foram todos neutralizados, presos ou morreram, como aconteceu com Alexei Navalny.

PUBLICIDADE

Segundo dia de eleições presidenciais na Rússia, também alargada aos territórios ucranianos ocupados (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson). Pela primeira vez, alguns territórios da Federação Russa e da Crimeia podem votar pela Internet: a medida alimenta temores de fraude eleitoral em relação à participação e aos resultados finais. No entanto, nenhuma surpresa é esperada: Putin certamente obterá o quinto mandato.

Não há oposição na Rússia

Não há nenhuma oposição real que possa derrubar uma decisão antecipada. Entre os candidatos que concorrem, além de Putin, há os nomes de três membros da chamada oposição sistémica: já presentes no Parlamento russo e alinhados nas posições do atual presidente:

Vladislav Davankov, 39 anos, empresário, na política desde 2020

Nikolay Karitonov, 75 anos, candidato do Partido Comunista (KPRF)

Leonid Slutsky, 56 anos, Liberal Democrata.

Os verdadeiros opositores do regime de Putin foram todos neutralizados, presos ou mortos como o dissidente Alexei Navalny.

O líder da oposição teme pela sua vida

A Televisão belga encontrou em São Petersburgo Boris Vishnevsky, o representante do "Yabloko", um partido de esquerda liberal cujos membros têm sido em grande parte marginalizados e perseguidos.

Vishnevsky conhece muito bem os métodos de Putin: durante as eleições municipais de 2021, identificou dois "candidatos-sósia" no boletim de voto: fotos e nomes semelhantes e mesmo assim passou.

O político russo disse que vários colegas do "Yabloko" foram processados, dois estão sob custódia na prisão e teme pela sua segurança. De acordo com Vishnevsky, as consequências de decisões aparentemente inofensivas nos dias de hoje não podem ser previstas.

O antigo adversário arrependido

Enquanto isso, a Presidente da Comissão Eleitoral Central, Ella Pamfilova, chamou de "canalhas ou tolos" aqueles que teriam incendiado os postos de votação ou tentado interromper o voto de outras maneiras. Pamfilova alegou que essas pessoas foram manipuladas e pagaram 10 mil rublos pelas suas ações (99 euros).

A própria Pamfilova foi uma figura proeminente na oposição nos anos 1990-2000: representou os movimentos contra a guerra e os direitos humanos e tornou-se a primeira mulher na Rússia a concorrer à presidência (em 2000, obtendo 1,01% de votos).