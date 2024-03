De euronews

Aparentemente, muitos russos seguiram o apelo da oposição para protestar contra o presidente Putin e foram às urnas às 12 horas no domingo.

Muitos russos fizeram fila nas urnas no domingo à tarde, o último dia das eleições presidenciais de três dias. Aparentemente, eles seguiram um apelo da oposição para votarem todos ao mesmo tempo em forma de protesto contra o presidente Vladimir Putin.

As eleições, que começaram na sexta-feira, ocorreram num ambiente fortemente controlado, onde não havia alternativas reais a Putin e nenhuma crítica pública a ele ou à sua guerra na Ucrânia. O mais duro opositor político de Putin, Alexei Navalny, morreu pouco antes das eleições num campo penal no Ártico; outros críticos estão na prisão ou no exílio.

A equipa de Navalny convocou todos aqueles que estão insatisfeitos com Putin ou com a guerra para votar no domingo à tarde, à mesma hora.

Pouco antes da sua morte, Navalny tinha apoiado o protesto. A sua equipa descreveu a campanha como um sucesso, publicando imagens e vídeos de pessoas a lotar completamente os postos de votação em toda a Rússia, por volta das 12:00 horas. Para proteger os manifestantes, os rostos nas gravações foram apagados.

"A ação alcançou o seu objetivo", disse Ivan Zhdanov, chefe da fundação anticorrupção de Navalny, numa transmissão do YouTube. A ação mostrou que há outra Rússia, há pessoas que se opõem a Putin."

Outro aliado dos Navalny, Leonid Volkov, disse que o protesto deve ajudar a unir e encorajar aqueles que se opõem a Putin.

No entanto, não se sabe se as pessoas que podem ser vistas nos vídeos e fotos publicadas pela equipa de Navalny e alguns meios de comunicação russos responderam ao chamado de protesto ou simplesmente foram votar à mesma hora coincidentemente.

Longas filas na frente das embaixadas russas

Também na frente das missões diplomáticas russas em Berlim, Paris, Milão e outras cidades com grandes comunidades russas formaram-se enormes filas também ao meio-dia local. A viúva de Navalny, Julia Navalnya, ficou na fila em frente à embaixada russa em Berlim, enquanto alguns na multidão aplaudiram e gritaram o seu nome.

Em Tallinn, centenas de eleitores russos alinharam-se nas ruas de paralelepípedos da cidade até à embaixada russa. Tatiana, de 23 anos, disse que veio participar da manifestação ao meio-dia. Quando temos a oportunidade de protestar, acho que é importante aproveitar todas as oportunidades", disse, nomeando apenas o seu primeiro nome por razões de segurança pessoal.

Em Moscovo, Dmitry Sergienko votou em Putin: "Estou satisfeito com tudo e quero que tudo continue como está agora", declarou. Olga Dymova, que também apoiou Putin, disse: "Tenho a certeza de que o nosso país só vai progredir no caminho para o sucesso."

Vadim, outro eleitor de Moscovo, que só mencionou seu primeiro nome, disse que esperava por mudanças, mas acrescentou: Infelizmente, isso é improvável. "

Novamente "vandalismo" nas secções eleitorais

O OVD Info Group informou que no domingo mais de 65 pessoas foram presas em 16 cidades da Rússia.

Apesar dos controlos rigorosos, várias dezenas de casos de vandalismo foram relatados nas secções eleitorais.

Em St. Petersburgo, uma mulher foi presa depois de atirar uma bomba incendiária na entrada de um posto de votação, e várias outras pessoas em todo o país foram presas por jogar anticético verde ou tinta nas urnas.

Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo presidido por Putin, apelou a um endurecimento das sanções para aqueles que destroem as mesas de voto e argumentou que eles devem ser acusados de alta traição por tentar inviabilizar o voto no meio dos combates na Ucrânia.

Alguns meios de comunicação russos também publicaram imagens de cédulas inválidas lançadas por eleitores que diziam "assassino e ladrão" e outra que dizia "você é esperado em Haia", em referência a um mandado de prisão para Putin por acusações de crimes de guerra relacionadas à suspeita de responsabilidade pelo rapto de crianças da Ucrânia.

A votação ocorre nos postos de votação nos onze fusos horários do vasto país, nos territórios anexados e ocupados da Ucrânia e on-line. Mais de 60% dos eleitores votaram no início do domingo.

Os provedores de serviços de Internet na Rússia relataram um número crescente de ataques DDoS da Ucrânia e da América do Norte. Eles afirmaram que foram alvo de mais de 90.000 ataques dirigidos a recursos da Comissão Eleitoral Central e outros sites do governo russo.

Os primeiros resultados da eleição presidencial russa são esperados no domingo depois das 21:00, hora de Moscovo.