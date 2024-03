Polónia: transição ecológica elimina a pouco e pouco mineração e obriga setor a reinventar-se

De Euronews

Há trabalhadores mineiros que estão a fazer formação a pensar num futuro profissional na área das energias renováveis. Parques eólicos são cada vez mais populares na Polónia, que, ainda assim, continua a enfrentar a resistência de algumas regiões dependentes do carvão.

Após uma longa batalha entre a administração da mina de Turow e os ambientalistas, um tribunal polaco anulou uma decisão que permitia a extração de carvão na região.

Embora seja interpretado por muitos como o princípio do fim, este veredito ainda não significa uma paragem imediata da exploração mineira, que pode continuar sob uma concessão temporária, enquanto a administração da mina procura manter o negócio vivo.

"A decisão do Tribunal Administrativo de Voivodato não significa que o complexo energético de Turow não possa continuar a fornecer eletricidade. A mina de Turow está a cumprir cuidadosamente as suas obrigações no âmbito da decisão ambiental emitida pelo Diretor-Geral da Proteção do Ambiente, implementando uma série de investimentos e medidas ambientais destinadas a reduzir o impacto da mina na área circundante.", afirma Sandra Apanasionek, assessora de imprensa da PGE GiEK S.A., que explora a mina de Turow.

Na Polónia, cresce a preocupação com as consequências ambientais da atividade mineira. A urgência da transição verde faz com que o destino de muitas minas e das suas concessões esteja em causa, tendo muitas delas já encerrado.

Entretanto, alguns trabalhadores mineiros tentam assegurar o seu futuro e formar-se noutras profissões, como no setor das energias verdes.

"Estou a tentar encontrar uma alternativa para o caso de a minha mina fechar, de modo a poder fazer uma transição suave para outra indústria. Não é um grande problema porque o trabalho é semelhante. Aqui, nos moinhos de vento, também temos de lidar com máquinas grandes. O perigo é a altura", disse Marcin Potempa, trabalhador que está a fazer formação.

Os parques eólicos estão a ganhar popularidade na Polónia e em toda a Europa, uma vez que a matéria-prima é barata e pode ajudar a garantir a segurança energética.

"Para alcançarmos a independência energética, precisamos de produzir cerca de 30 gigawatts de energia por ano em toda a União Europeia. Trata-se de um projeto gigantesco que - como prevê a "Wind Europe" - exigirá o emprego de cerca de meio milhão de pessoas em toda a Europa, em toda a cadeia de abastecimento".

Os peritos sublinham que a transição ecológica, tão importante por razões climáticas, é uma operação complexa também em termos políticos, especialmente quando tem de ser implementada em regiões com peso no país e que têm forte tradição mineira.

"Por que é que é importante, no caso dos mineiros de carvão, que esta transição seja justa? Do ponto de vista político, a Silésia é uma região com fortes tendências autonomistas, pelo que, a longo prazo, é uma tarefa de grande responsabilidade para o governo polaco gerir este processo de forma correta."

Os habitantes da Silésia representam mais de 12% da população da Polónia. Por isso, não se trata apenas de um enorme recurso humano para a indústria, mas também de um importante capital político.