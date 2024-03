Gaza: cerco ao hospital al-Shifa. Prosseguem as negociações de libertação de reféns no Qatar

Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

De euronews

Continuam os combates na Faixa de Gaza. Israel lança nova incursão terrestre ao hospital al-Shifa. Fontes israelitas relatam que mais de cem elementos do Hamas foram presos. Entretanto, continuam as negociações no Qatar para o acordo de troca de reféns.