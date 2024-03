Países europeus sobem nível de alerta de terrorismo após ataque em Moscovo

De Euronews

França e Itália vão reforçar as medidas de segurança, depois do ataque em Moscovo na passada sexta-feira. O Sistema de Segurança Interna português decidiu manter o mesmo nível, que já tinha sido alterando em outubro de 2023.

PUBLICIDADE

Vários países europeus subiram o nível de alerta, na sequência do ataque a uma sala de espetáculos em Moscovo, na passada sexta-feira.

França elevou o nível de terrorismo para a categoria máxima, depois de o ter reduzido em janeiro para a categoria 2 “segurança reforçada”, segundo as agências internacionais.

Desde o dia 21 de março deste ano, 130 escolas secundárias francesas estão sob ameaça de ataque, depois de várias mensagens e vídeos de decapitação terem sido enviados aos alunos.

O governo francês prometeu “perseguir” os autores do ciberataque, tendo o ministério público de Paris aberto um inquérito sob acusação de "acesso e utilização fraudulenta de um sistema automatizado de tratamento de dados" e de "introdução fraudulenta de dados".

A população francesa enfrenta, agora, um maior controlo e buscas em locais com muita gente, bem como em espaços de culto e escolas.

"Favorável? Nunca somos a favor, é sempre menos liberdade, mas temos de o fazer", disse um cidadão francês, citado pelas agências internacionais.

3.000 soldados franceses encontram-se posicionados em frente às áreas habitacionais, enquanto outros 4.000 estão em alerta, podendo ser mobilizados a qualquer momento.

Itália implementa medidas de segurança na Páscoa

Já em Itália, o ministro do Interior Matteo Piantedosi, anunciou, na segunda-feira, que vão ser implementadas medidas de segurança durante o período da Páscoa.

"Reforçámos as medidas de proteção, as medidas de vigilância e as medidas de prevenção que já tínhamos. Penso que já muito elevadas desde 7 de outubro, quando os cenários internacionais se tornaram um pouco complicados”, disse Piantedosi, citado pelas agências internacionais.

A Aústria, a Alemanha e a Bélgica revelaram que vão manter o mesmo nível de alerta terrorista, que já é elevado, assim como Espanha, que tem estabelecido o nível quatro de alerta, desde junho de 2015.

Portugal não vai subir o nível de alerta para atentados

O Sistema de Segurança Interna português decidiu não aumentar o nível de alerta para ameaças terroristas em Portugal, considerando que a atual avaliação de ameaça é adequada, de acordo com as agências internacionais.

O grau de ameaça terrorista em Portugal tinha sido aumentado em outubro de 2023, do nível quatro “moderado” para o nível três “significativo”, após o ataque terrorista do Hamas em Israel a 7 de outubro.