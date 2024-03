Qualificação para o Euro 2024 levanta o moral de uma Ucrânia em guerra

Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews

Golo de Mudryk aos 84 minutos selou uma reviravolta que coloca a Ucrânia na fase final do Euro 2024. Adeptos ucranianos mostraram cartazes com críticas à Rússia e a Putin. Zelenskyy apontou a vitória como um exemplo de que a Ucrânia não desiste perante as dificuldades.