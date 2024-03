Até à data, a Europa e os Estados Unidos têm apoiado a Ucrânia com armas e dinheiro. A União Europeia acelerou o processo de defesa comum, mas vários países mostraram-se aliviados com a ideia de enviar soldados para evitar uma guerra com a Rússia. E se Putin atacasse, estaríamos preparados?

A questão tem estado a ser debatida nos círculos europeus há já algum tempo, e certamente no último mês, depois deo Presidente francês Macronnão ter excluído a possibilidade de enviar soldados para a Ucrânia.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, entre outros, rejeitaram decididamente a ideia, apenas para recuperar um ponto comum de intenções na decisão da UE de criar um Fundo de Assistência para a Ucrânia e de lançar a primeira Estratégia Europeia para a Indústria da Defesa, com o objetivo de reavivar o poder militar do continente após anos de desinvestimento.

Kiev exige mais armas, mísseis, balas e dinheiro da UE e dos EUA para resistir à invasão russa. Alguns, com alguma razão, como o Papa Francisco, já estão a chamar-lhe Terceira Guerra Mundial.

Mas se o Presidente russo, Vladimir Putin , seguir realmente as suas ameaças de conflito com a NATO e o apoio crucial dos americanos: será que os 27 membros da União Europeia têm forças militares suficientes?

Exércitos comparados: UE e NATO versus Rússia

Em 1989, o continente europeu contava com quase 3,4 milhões de soldados, de acordo com os dados do Banco Mundial. Devido ao fim da Guerra Fria, os números baixaram para menos de 2 milhões em 2020.

A NATO, que inclui também as forças armadas dos Estados Unidos, decidiu aumentar a sua Força de Reação Rápida para 300 000 soldados em 2022. Destes, 100.000 já estão prontos na Polónia, de acordo com uma declaração do vice-comandante das forças armadas polacas, Karol Dymanowski, há alguns dias.

A Federação Russa pode ainda contar em 2024, segundo o Statista, com: 1,3 milhões de soldados, 2 milhões de reservistas e pelo menos 250 mil paramilitares, embora tanto os números totais como as perdas sofridas na Ucrânia possam estar subestimados.

Em que países da Europa existe o serviço militar obrigatório?

A Estónia, a Letónia e a Lituânia têm o serviço militar obrigatório (para os homens): a primeira nunca o revogou, enquanto as outras duas repúblicas bálticas o reintroduziram, uma vez que se encontram entre os alvos mais imediatos de um possível avanço russo na Europa.

A Finlândia tem um serviço militar de 6-12 meses para os homens, a Noruega exige o serviço militar para homens e mulheres aos 19 anos, selec«cionando cerca de 8-10 mil por ano para o serviço.

Embora não faça fronteira com a Federação Russa, como os países que acabámos de mencionar, a Suécia, a partir de 2017, volta a convocar todos os homens maiores de idade para se alistarem numa reserva militar, enquanto a Dinamarca acaba de propor tornar o serviço militar obrigatório também para as mulheres.

É menos imaginável que as pessoas continuem a ir para o exército na Áustria, na Grécia e na neutra Suíça, embora se deva ter em conta a possibilidade de objeção de consciência e de serviço alternativo.

Quem é que na UE pensa em reintroduzir o serviço militar obrigatório por medo de Putin?

Na República Checa, foi proposta a reintrodução do serviço militar ou de outras formas de recrutamento.

A França aboliu o serviço militar em 1997, mas Macron quis criar o Service Nacional Universel há alguns anos. Trata-se de uma formação de duas semanas para adolescentes entre os 15 e os 17 anos, que podem depois optar por uma formação efetiva.

O resto da UE não tem, e não prevê atualmente, uma forma de mobilização popular. No entanto, as despesas militares dos Estados da Europa Central e Ocidental, na sequência da guerra na Ucrânia, registaram um aumento de 13% em 2022, para 345 mil milhões de dólares, segundo o Instituto de Investigação da Paz de Estocolmo (Sipri).

Os países que mais investiram, segundo o Sipri, foram: Finlândia (+36 por cento), Lituânia (+27 por cento), Suécia (+12 por cento) e Polónia (+11 por cento).

Estará a Itália preparada para uma futura guerra entre a NATO e a Rússia?

A Alemanha questionou se está preparada, através do seu Ministro da Defesa, Pistorius, que recentemente considerou que os 184.000 soldados profissionais do exército são poucos. Está a ser discutido um modelo misto com alistamentos voluntários e obrigatórios.

A questão também foi colocada em Itália pelo Chefe doEstado-Maior daDefesa, Giuseppe Cavo Dragone, que numa audição no Parlamento, na terça-feira, descreveu as forças armadas (160.000 homens e mulheres profissionais previstos) como "subdimensionadas" e que seriam necessários mais 10.000 soldados para ficar "no limite da sobrevivência".

O almirante Cavo Dragone disse que "os tempos e as ameaças mudaram", basta olhar para a guerra na frente oriental da NATO, os conflitos em curso no Médio Oriente e o potencial afastamento da Europa por parte dos Estados Unidos, caso Donald Trump regresse à Casa Branca em novembro, para tomar decisões.

"Nunca se falou de recrutamento obrigatório", que foi abolido em 2005, disse o ministro da Defesa , Guido Crosetto, na quarta-feira. "Temos de pensar no número de profissionais formados", concluiu, "não precisamos de cidadãos que cumpram um ano de serviço militar obrigatório".