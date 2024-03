Comandante polaco do Eurocorps demitido por suspeita de colaboração com a Rússia

Andreea Alexandru/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

De Euronews

De acordo com as autoridades polacas, foram encontradas provas de colaboração de Jaroslaw Gromadzinski com a Rússia. O comandante do Eurocorps era responsável pelo fornecimento de equipamento militar da NATO à Ucrânia.