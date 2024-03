Pelo menos três mortos, entre os quais duas crianças, na explosão de carro armadilhado na Síria

De Euronews

Carro explodiu num mercado movimentado da cidade de Azaz.

PUBLICIDADE

Um carro armadilhado explodiu este domingo em Azaz, na província síria de Aleppo, matando pelo menos três pessoas, duas crianças e uma mulher, avança a agência AP, citando os trabalhadores dos serviços de emergência no local.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, porém, refere que o balanço do atentado ascende a pelo menos oito mortos e acrescenta que o atentado causou "danos significativos", fazendo deflagrar um incêndio.

O carro armadilhado explodiu no meio de um mercado movimentado, segundo as mais recentes informações. O ataque não foi reivindicado.

A Turquia tem lançado sucessivas operações militares na Síria, a maioria tendo como alvo militantes curdos que Ancara liga aos insurgentes do PKK.

Segundo o The Guardian, as tropas turcas e as forças aliadas sírias controlam vastas faixas de território ao longo da fronteira, incluindo várias localidades e cidades como Azaz, onde se registou o atentado deste domingo.