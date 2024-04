Mapas de guerra: onde é que a Rússia vai concentrar a sua próxima ofensiva?

De Sasha Vakulina

A Rússia poderá centrar a sua potencial ofensiva no final da primavera ou no verão contra a Ucrânia na parte ocidental da região de Donetsk, afirma o ISW na sua última avaliação.

PUBLICIDADE

O think tank afirma: o comando militar russo pode considerar prioritária a área próxima de Avdiivka, uma cidade-chave da linha da frente na região de Donetsk capturada pela Rússia em fevereiro.

As forças ucranianas parecem ter repelido um ataque mecanizado do tamanho de um batalhão russo perto de Avdiivka, região de Donetsk, em 30 de março - o primeiro desde que as forças russas começaram a campanha para tomar Avdiivka em outubro de 2023.

Referindo-se a um militar ucraniano não identificado, o ISW diz que as forças russas podem ter usado 36 tanques e 12 veículos de combate de infantaria perto da aldeia de Tonenke.

A escala do assalto mecanizado russo de 30 de março é significativa, e a disponibilidade do comando militar russo para empenhar um batalhão de tanques num ataque perto de Avdiivka indica que este assalto foi um esforço prioritário, na esperança de dar continuidade aos avanços constantes mas marginais das forças russas neste setor.

As autoridades ucranianas alertaram recentemente para o facto de as forças russas estarem a acumular efetivos ao longo de pelo menos quatro eixos, mas o ISW continua a avaliar que as forças russas provavelmente só conseguirão lançar uma operação ofensiva concertada de grande escala numa direção operacional de cada vez, devido às limitações russas em termos de efetivos e de planeamento