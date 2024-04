Bolonha: explosão em central hidroelétrica da bacia de Suviana faz mortos e desaparecidos

De Euronews

O acidente ocorreu a uma profundidade de 30 metros, por volta das 15 horas de terça-feira, 9 de abril. Mais de quarenta bombeiros estão no local à procura dos desaparecidos

PUBLICIDADE

Explosão numa central hidroelétrica semi-submersa na barragem de Suviana, em Bargi, nos Apeninos, perto de Bolonha.

Segundo as autoridades de Bolonha, há pelo menos três mortos e seis desaparecidos, além de feridos por queimaduras, no balanço provisório da explosão ocorrida na terça-feira, 9 de abril, por volta das 15 horas, na barragem de Suviana, numa das duas centrais hidroelétricas.

"No início da tarde de hoje, um incêndio afetou um transformador na central hidroelétrica de Bargi", anunciou a Enel Green Power. Numa nota, a empresa do Grupo Enel, que se ocupa do desenvolvimento e gestão de atividades de produção de energia a partir de fontes renováveis, explicou que "ativou prontamente todas as medidas de segurança necessárias, de acordo com as medidas internas, para garantir os procedimentos de evacuação corretos para a proteção do pessoal".

No local, dezenas de bombeiros estão envolvidos em operações de busca dos desaparecidos. Estão também a decorrer investigações para perceber quantos trabalhadores estavam envolvidos na obra na altura.