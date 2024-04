11 mil pessoas evacuadas devido a risco de inundações na Rússia

De Euronews com AP

Cerca de 11 000 pessoas tiveram de ser evacuadas após a rutura de uma barragem na cidade russa de Orsk, com 190.000 habitantes, na fronteira com o Cazaquistão.

As comunidades ribeirinhas dos montes Urais, na Rússia, foram obrigadas a evacuar depois da subida das águas ter inundado aldeias inteiras e, por fim, ter provocado a rutura de uma barragem na cidade de Orsk, com cerca de 190 mil habitantes. A cidade fica perto da fronteira com o Cazaquistão.

De acordo com as autoridades locais, mais de 4.000 edifícios estão em risco. As sirenes soaram, a polícia e os bombeiros foram de casa em casa para avisar cerca de 11 000 cidadãos da necessidade de abandonarem imediatamente a cidade.

Nos últimos dias, várias províncias regionais da região têm sofrido inundações.