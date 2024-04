Milhares de casas inundadas no Cazaquistão

De Euronews

Mais de 3.000 casas continuam inundadas na cidade de Kulsary, no Cazaquistão. Já na Rússia, o nível da água do rio foi acima dos 10 metros.

As autoridades do Cazaquistão começaram a rebentar as barragens artificiais construídas pelos habitantes locais, para armazenarem água para a agricultura, num esforço para baixar o nível das águas nas zonas inundadas.

Apesar do nível das águas ter descido na cidade de Kulsary, no oeste do Cazaquistão, mais de 3.000 casas continuam inundadas, segundo as agências internacionais.

Mais de 7.500 pessoas, incluindo militares, têm estado a construir barreiras temporárias e diques, e a encher sacos de areia para impedir que a água inunde as aldeias próximas.

Também na região russa de Orenburg, perto da fronteira da Rússia com o Cazaquistão, as autoridades retiraram milhares de pessoas de casa, após o colapso de uma barragem no sábado. Cerca de 11.000 pessoas tiveram de ser retiradas da cidade russa de Orsk.

Embora o presidente Vladimir Putin apareça frequentemente na televisão estatal russa em reuniões com funcionários e em deslocações por todo o país, o Kremlin informou que o líder russo ainda não planeia visitar a região atingida pelas cheias.

O nível da água do rio de Orenburg subiu acima dos 10 metros na quarta-feira, de acordo com o governador regional, citado pelas agências internacionais. Várias fotos partilhadas por agências de notícias russas mostram estradas, campos e casas submersas.