Hamas volta a rejeitar proposta de cessar-fogo de Israel

Centenas de palestinianos deslocados, que se encontravam no centro de Gaza, tentaram regressar ao norte do território este domingo. No entanto, as forças israelitas exigiram que estes regressassem ao centro de Gaza, alegando que o norte é “uma zona de guerra”.

O Hamas rejeitou uma proposta israelita de cessar-fogo, no sábado, e disse ter entregue aos mediadores do Egipto e do Qatar a sua resposta à proposta recebida na segunda-feira.

As negociações entre Israel e o Hamas continuam num impasse, com o grupo terrorista a exigir um cessar-fogo permanente, segundo as agências internacionais.

Palestinianos deslocados tentaram regressar ao Norte de Gaza

Centenas de palestinianos deslocados, que se encontravam no centro de Gaza, tentaram regressar, este domingo, ao norte do território através da estrada costeira de Al Rashid, que foi alegadamente bloqueada pelas forças israelitas. Segundo as agências internacionais, as autoridades israelitas exigiram aos palestinianos que regressassem ao centro de Gaza, uma vez que ainda não tinham tomado qualquer decisão sobre a autorização de regresso ao norte e que esta "é uma zona de guerra".

O exército israelita divulgou, entretanto, um vídeo que revela alegados ataques contra instalações de fabrico de armas e complexos militares do Hezbollah no Líbano, de acordo com as agências internacionais.

Este ataque terá ocorrido horas depois do Hezbollah ter afimado que tinha disparado dezenas de rockets contra postos militares israelitas nos Montes Golã, ocupados por Israel na Síria.

Hamas exige retirada das tropas israelitas da Faixa de Gaza

Para além de ter rejeitado a proposta de cessar-fogo em Gaza e a troca de prisioneiros, o Hamas exigiu, ainda, um “compromisso claro por escrito” de que Israel se vai retirar da Faixa de Gaza durante a segunda das três fases do acordo de cessar-fogo. O Hamas confirmou também a sua "disponibilidade para chegar a um acordo sobre uma troca séria de prisioneiros entre as duas partes".

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que insiste em lançar uma ofensiva terrestre em Rafah, no sul de Gaza, acusou o Hamas de ser o "único obstáculo" ao acordo.