Agentes da autoridade mortos a tiro no Estado de Nova Iorque

De Euronews

Os agentes da autoridade morreram num tiroteio, após seguirem um veículo suspeito.

PUBLICIDADE

Dois agentes da autoridade foram baleados e mortos numa troca de tiros, no domingo, numa aldeia no norte de Syracuse, no Estado de Nova Iorque.

O incidente ocorreu quando os dois agentes tentaram parar um veículo suspeito. O condutor recusou-se a mobilizar o carro, o que os levou a segui-lo, tendo estes, posteriormente, encontrado armas no seu interior, segundo as agências internacionais.

Pelo menos um dos suspeitos que seguia no carro trocou tiros com os agentes, tendo os três sido declarados mortos no hospital da Universidade Upstate, em Syracuse, para onde foram encaminhados.

De acordo com o chefe da polícia de Syracuse, Joseph Cecile, o agente que foi morto tinha três anos de serviço. Já o outro, xerife, tinha "muita experiência" e era “muito querido na sua comunidade”, segundo informou outro xerife, o do condado de Onondaga, Toby Shelley, citado pelas agências internacionais.