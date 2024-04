Israel promete que Irão "enfrentará as consequências das suas ações"

De Euronews

Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel diz que ainda estão a ser considerados os passos a dar, mas assegurou que o ataque iraniano terá "uma resposta".

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Herzi Halevi, garantiu na segunda-feira que o país vai responder ao ataque perpetrado pelo Irão no fim-de-semana.

Halevi indicou estarem ainda a ser considerados os passos a dar, mas assegurou que o ataque iraniano de mísseis e drones terá "uma resposta", em declarações durante uma visita à base aérea de Nevatim.

"O Irão enfrentará as consequências das suas ações. Vamos escolher a nossa resposta em conformidade. As Forças de Defesa de Israel continuam prontas para combater qualquer ameaça", declarou.

O Presidente dos Estados Unidos reiterou na segunda-feira o seu empenho nas negociações para uma pausa humanitária em Gaza e a libertação dos reféns, sublinhando também que Washington "está comprometido com a segurança de Israel", após o ataque do Irão.

As declarações de Joe Biden foram feitas antes de iniciar uma reunião com o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani, na Sala Oval, para discutir as relações EUA-Iraque.

"Estamos comprometidos com a segurança de Israel. Estamos empenhados num cessar-fogo temporário que traga de volta os reféns e evite que estes conflitos se alastrem mais", sublinhou.

Também o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, adiantou na segunda-feira que o G7 está a trabalhar num pacote de medidas contra o Irão, que podem incluir sanções, na sequência do ataque em território israelita no último sábado.

Sunak também apelou a um cessar-fogo em Gaza, defendendo que o mundo deve "investir mais intensamente na solução de dois estados."

"É importante que outros parceiros regionais realmente ajudem a evitar um ataque muito pior no fim de semana. Recorda-nos como são realmente importantes as tentativas de normalização das relações entre Israel e os seus vizinhos e dá uma esperança preciosa para a região", afirmou Sunak no Parlamento britânico.

Centenas de apoiantes da linha dura do governo iraniano reuniram-se no centro de Teerão na segunda-feira em defesa do recente ataque do Irão contra Israel.

Os manifestantes agitaram bandeiras do Irão, da guarda revolucionária iraniana e da Palestina e entoaram gritos como "morte a Israel."

A mobilização foi realizada na Praça da Palestina de Teerão, perto da antiga embaixada israelita que agora pertence à Palestina.