Ataques israelitas a campos de refugiados em Gaza fazem vários mortos e feridos

Chefe do gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU diz que "cada dia é uma luta para sobreviver".

Várias pessoas foram mortas e feridas num ataque israelita no norte de Gaza que atingiu uma mesquita no campo de refugiados de Jabaliya, de acordo com a agência de notícias palestiniana Wafa.

A Defesa Civil em Gaza publicou imagens que mostram os corpos das vítimas dos bombardeamentos que atingiram a Mesquita Al-Fakhoura Martyrs a serem recuperados.

Os corpos de pelo menos 11 pessoas, incluindo crianças, também foram levados para um hospital em Deir al-Balah na terça-feira após um ataque aéreo israelita que atingiu o campo de refugiados de Maghazi, no centro de Gaza.

O chefe do gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, Andrea De Domenico, disse estar em constante contacto com as forças israelitas, mas alertou que muito pouco está a ser feito para que os trabalhadores humanitários consigam fazer chegar a assistência necessária a Gaza em segurança.

De acordo com o responsável das Nações Unidas, "as operações humanitárias são regularmente impedidas". De 6 a 12 de abril, 41% dos pedidos do gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários foram negados.

"Penso que hoje podemos dizer claramente que há 2 milhões de sobreviventes. Cada dia é literalmente uma luta para sobreviver e sobreviver à insegurança porque, como dizemos repetidamente, não há lugar seguro para ficar e viver. Casas, carros, camiões, estradas, está tudo destruído. A grande maioria das escolas foi destruída. E não há uma única universidade que esteja de pé em Gaza", descreveu Andrea De Domenico aos jornalistas por videoconferência a partir da sua base em Jerusalém.

Dezenas de pessoas, muitas delas crianças, reuniram-se no pátio de uma escola em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, na terça-feira, onde uma organização humanitária esteve a distribuir refeições.

A entrada de bens alimentares na Faixa de Gaza é escassa, com grande parte da população à beira dafome devido à brutal ofensiva de Israel.

Na última atualização, o Ministério da Saúde de Gaza diz que cerca de 34 mil pessoas foram mortas no enclave palestiniano desde 7 de outubro, a maioria mulheres e crianças. Mais de 76 mil pessoas ficaram feridas.