Itália prepara-se para negociar com Bruxelas termos da trajetória do ajuste fiscal

De Euronews

Itália emergiu como um dos países com melhor desempenho entre as grandes economias europeias nos últimos quatro anos. Mas evolução positiva não significa que o crescimento do país seja satisfatório.

PUBLICIDADE

As relações entre Roma e Bruxelas nunca foram tão cruciais para determinar o futuro da economia italiana.

As próximas eleições europeias são fundamentais, pois a Itália prepara-se para negociar com a União Europeia os termos da trajetória do ajuste fiscal.

De acordo com o gabinete de estatísticas da Itália, o Istat, o país emergiu como um dos países com melhor desempenho entre os grandes países europeus nos últimos quatro anos.

Ainda assim, esta evolução positiva não é suficiente para pôr fim à longa estagnação económica do país.

"Se considerarmos a perspetiva de médio e longo prazo, recuando aos anos 90 e tendo em conta quer o volume de negócios das empresas quer o crescimento do PIB e os níveis de produtividade do país, verificamos que o índice de crescimento da Itália é inferior à média europeia. No entanto, recentemente, observámos que as empresas reagiram positivamente após a pandemia, demonstrando a sua capacidade de responder ao choque [económico]. No entanto, este último fator também parece estar a desaparecer", explica Valentina Meliciani, diretora do LEAP - Luiss Institute for European Analysis and Policy.

O governo italiano prevê que o crescimento do país seja de cerca de 1% em 2024. Uma previsão muito mais otimista em comparação com a da União Europeia.

Além disso, tanto a pandemia como os últimos contratempos geopolíticos afetaram a produção industrial. As empresas que operam em vários setores, incluindo o setor energético, enfrentaram vários desafios.

"Primeiro, vivemos a pandemia, que resultou numa redução de 20% do nosso volume de negócios. Conseguimos recuperar bastante bem. Depois, em 2022, fomos afetados pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que alterou significativamente a regulamentação do setor e as vendas de produtos petrolíferos. No entanto, isso também acelerou as mudanças no setor, preparando-nos para enfrentar os desafios do mercado global", descreve Giulio Natalizia, da petrolífera italiana Natalizia Petroli SpA.

Um grupo de grandes empresários reuniu-se com os candidatos às eleições europeias para discutir um documento divulgado pela principal associação industrial de Itália, a Confindustria, que tem em vista melhorar a competitividade na Europa.

O governo de Giorgia Meloni espera que o aumento do consumo e o estímulo dos fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da UE sejam suficientes para impulsionar o crescimento. A primeira-ministra italiana prometeu uma abordagem mais cautelosa dos gastos do Estado para cumprir com a reforma das regras fiscais do bloco comunitário.

Mas provavelmente levará até pelo menos 2026 para que Itália consiga que o défice orçamental seja inferior ao limite de 3% da UE.