Pelo menos 13 mortos e 61 feridos em ataque russo à cidade ucraniana de Chernihiv

Mísseis russos atingiram prédio residencial de oito andares na baixa da cidade ucraniana.

Três mísseis russos atingiram esta quarta-feira um edifício residencial na baixa da cidade ucraniana de Chernihiv, avança a AP, citando as autoridades locais. O ataque ao prédio de oito andares fez pelo menos 13 mortos e 61 feridos, incluindo três crianças.

"Um prédio de oito andares foi destruído, quatro arranha-céus, um hospital, uma instituição de ensino superior e dezenas de carros ficaram danificados", informou também o governador da região Vyacheslav Tchaous no Telegram.

O Ministério da Administração Interna da Ucrânia tinha adiantado mais cedo na manhã desta quarta-feira, na rede social X, que havia ainda três pessoas desaparecidas e várias pessoas presas nos escombros.

As imagens partilhadas pelas autoridades ucranianas mostram as equipas de socorro no local à procura de pessoas presas nos escombros.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pediu determinação e mais apoio dos aliados no Ocidente, lamentando as consequências do ataque em Chernihiv.

"Isto não teria acontecido se a Ucrânia tivesse recebido equipamento de defesa aérea suficiente e se a determinação do mundo para combater o terror russo tivesse sido suficiente", escreveu Zelenskyy no Telegram. A mesma mensagem foi depois partilhada na rede social X.

O chefe de Estado também indicou que é provável que o número de mortos venha a aumentar. As primeiras informações das autoridades ucranianas davam conta de pelo menos oito mortos, mas o número foi revisto entretanto.

Chernihiv fica a cerca de 150 quilómetros da capital ucraniana, perto da fronteira da Ucrânia com a Rússia e a Bielorrússia. Tem cerca de 250 mil habitantes.