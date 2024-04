Ataques russos na Ucrânia fazem pelo menos oito mortos

De Euronews

Ataques acontecem no mesmo dia em que as forças ucranianas reclamam o abate de um bombardeiro russo.

PUBLICIDADE

Pelo menos oito pessoas morreram em ataques russos com mísseis e drones contra a Ucrânia, esta sexta-feira. Duas crianças terão sido mortas no ataque aéreo na região central de Dnipro, que atingiu casas residenciais e infraestruturas civis. O ataque fez ainda dezenas de feridos.

Os serviços secretos da Ucrânia afirmam ter abatido um dos bombardeiros de longo alcance envolvidos no ataque e divulgaram um vídeo que dizem mostrar soldados ucranianos a coordenar a operação antiaérea.

As autoridades russas negam que a queda do TU-22M3 tenha sido causada por um míssil ucraniano e alegam que foi causada por uma disfunção técnica.

Este vídeo, publicado pelo jornal The Moscow Times, mostra o momento da queda do bombardeiro russo

À medida que a guerra aérea e terrestre se intensifica, as perspetivas de paz estão a tornar-se ainda mais remotas. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia diz que, mesmo que se iniciem conversações, não haverá cessar-fogo: "Estamos completamente convencidos de que temos de continuar a operação militar especial. Não indicamos disponibilidade para negociações apenas por palavras. Nós queremo-lo. Mas as conversas com Zelenskyy são inúteis", disse Serguei Lavrov.

O Presidente Volodymyr Zelenskyy está também concentrado na campanha militar e visitou fortificações melhoradas ao longo da linha da frente em Donetsk. A Ucrânia espera que um pacote de ajuda militar, há muito aguardado, seja aprovado em Washington em breve. Sem ele, a Rússia parece estar preparada para obter mais ganhos nesta guerra que dura há mais de dois anos.