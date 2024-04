Apelo ao reforço da Operação Aspide de proteção dos navios do Mar Vermelho

A missão naval da UE no Mar Vermelho foi lançada para proteger os navios mercantes dos ataques dos rebeldes Houthi.

PUBLICIDADE

O vice-almirante Vassilios Gryparis, chefe da operação, vai pedir a Bruxelas o reforço das unidades que atuam na região do Mar Vermelho no âmbito da operação europeia Aspide para a segurança da navegação.

A missão naval da UE no Mar Vermelho foi lançada em fevereiro para proteger os navios mercantes dos ataques dos rebeldes Houthi, alinhados com o Irão, no âmbito da sua campanha declarada de solidariedade com o Hamas. Devido aos ataques, os navios mercantes precisam de mais 10 a 14 dias de viagem para chegar à Europa, porque atravessam o Cabo da Boa Esperança, e os custos duplicam. Foi por esta razão que a UE lançou a Operação Aspide.

EUNAVFOR Headquarters Larissa euronews

As quatro fragatas da expedição da Grécia, Alemanha, França e Itália patrulham uma vasta área que se estende desde o sul do Mar Vermelho até ao noroeste do Oceano Índico, quase duas vezes maior do que o território da União Europeia.

EUNAVFOR Operation Aspides

Segundo o Vice-Almirante Gryparis em entrevista à Euronews, o raio de operações previsto pela missão é muito grande e poderia ser coberto de forma ainda mais eficaz com mais meios.

"De momento, assistimos a uma relativa estabilização da queda do volume de navios que passam pela zona, vamos precisar de mais tempo para tirar conclusões mais significativas, mas pensamos que, como cada navio pode escoltar um certo número de navios mercantes, se esse número fosse maior poderíamos escoltar mais navios e, portanto, poderíamos esperar uma retoma do tráfego marítimo através destes estreitos".

Até à data, 79 navios foram protegidos e nenhum deles foi atingido por um ataque. As forças europeias neutralizaram 9 drones aéreos, 1 drone marítimo não tripulado e 4 mísseis balísticos.

"Não há exceção de nenhum navio. É claro que, enquanto União Europeia, tentamos dar prioridade aos navios de interesses europeus, quer tenham bandeira ou tripulação europeia, mas até agora o volume de navios que solicitaram proteção e a disponibilidade de meios é tal que não negámos proteção a nenhum navio até agora. Através deste processo, pensamos que estamos a desenvolver melhores relações de confiança com a comunidade marítima e, dado o facto de já termos escoltado 79 navios com proteção muito próxima e de nenhum deles ter sido atacado, isso significa que temos bons índices e resultados positivos. Este facto, por si só, é um incentivo para que comecem a confiar e regressem lentamente a esta via marítima, que é fundamental também para a UE", afirmou o tenente-coronel Carlos Alberto.

EUNAVFOR Headquarters Larissa euronews

As operações europeias centraram-se numa área específica onde os ataques dos Houthi têm normalmente lugar.

"Identificámos a área mais vasta onde ocorreu a maioria dos ataques, pelo que esta área foi classificada como uma área de alto risco e certificamo-nos de que, antes de um navio que, obviamente, pretende a nossa proteção e a nossa escolta entrar, é colocado em determinados comboios, por assim dizer, ou seja, em grupos de navios, em que, dependendo da capacidade que cada navio de guerra tem disponível, o número de navios que o acompanharão. Assim, há sempre um navio de guerra a uma distância correta para poder fazer face a qualquer ameaça e proteger, em primeiro lugar, a vida dos marinheiros a bordo dos navios e, depois, naturalmente, a segurança da navegação", salienta o comandante da operação.

EUNAVFOR Headquarters Larissa euronews

A nova frente que se abriu no Médio Oriente entre Israel e o Irão não parece, de momento, afetar o desenrolar da Operação**Aspide,** mas a situação está a ser acompanhada.

"Estamos a acompanhar todos os desenvolvimentos na região e estamos a avaliar todos os incidentes de forma a que possam afetar a segurança, em primeiro lugar, de todas as nossas forças na região e, claramente, as vidas do pessoal que embarca nos navios, e estamos a tomar todas as medidas adequadas para poder lidar com a situação e geri-la. Em primeiro lugar, parece não haver qualquer diferenciação após as ações tomadas pelo Irão. Em todo o caso, os nossos navios, na sua missão, estão ao mais alto nível de prontidão para enfrentar ameaças de todas as direções", sublinhou o comandante da operação.