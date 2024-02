EUA e Reino Unido atacam alvos Houthi no Iémen depois de um navio ter sido atingido no Mar Vermelho

Os EUA e o Reino Unido afirmaram ter atingido 18 alvos Houthi no Iémen no sábado, após um recente aumento dos ataques do grupo de milícias apoiado pelo Irão.

De acordo com as autoridades norte-americanas, caças americanos e britânicos atingiram alvos em oito locais, visando mísseis, foguetes, drones e sistemas de defesa aérea. Os oficiais falaram sob condição de anonimato, a fim de fornecer os primeiros pormenores de uma operação militar em curso.

Esta é a quarta vez que as forças armadas dos EUA e do Reino Unido conduzem uma operação combinada contra os Houthis desde 12 de janeiro. Mas os EUA também têm efetuado ataques quase diários para abater alvos Houthi, incluindo mísseis e drones dirigidos a navios, bem como armas que estavam preparadas para serem lançadas.

Os caças F/A-18 dos EUA foram lançados a partir do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower, que se encontra atualmente no Mar Vermelho, segundo as autoridades.

"Os Estados Unidos não hesitarão em tomar medidas, conforme necessário, para defender vidas e o livre fluxo de comércio numa das vias navegáveis mais importantes do mundo", disse o Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin. "Continuaremos a deixar claro para os Houthis que eles arcarão com as consequências se não pararem com os seus ataques ilegais."

Os Houthis denunciaram a "agressão americano-britânica" e prometeram manter a sua operação militar em resposta. "As Forças Armadas do Iémen afirmam que irão confrontar a escalada americano-britânica com operações militares mais qualitativas contra todos os alvos hostis nos mares Vermelho e Arábico, em defesa do nosso país, do nosso povo e da nossa nação", declarou em comunicado.

Os EUA, o Reino Unido e outros aliados afirmaram em comunicado que os "ataques necessários e proporcionais visaram especificamente 18 alvos Houthi em 8 locais no Iémen", que também incluíam instalações de armazenamento subterrâneo, radares e um helicóptero.

O Secretário de Estado da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, afirmou que os jatos Typhoon da RAF realizaram "ataques de precisão" com o objetivo de destruir os drones e lançadores Houthi. Shapps disse que isso aconteceu depois de "graves ataques Houthi contra navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, incluindo contra o MV Islander e o MV Rubymar, de propriedade britânica, que forçaram a tripulação a abandonar o navio". É a quarta vez que a Grã-Bretanha participa nos ataques liderados pelos EUA.

Os ataques têm o apoio da coligação mais alargada, que inclui a Austrália, o Bahrein, o Canadá, a Dinamarca, os Países Baixos e a Nova Zelândia.

O Presidente Joe Biden e outros líderes de topo têm avisado repetidamente que os EUA não vão tolerar os ataques dos Houthi contra a navegação comercial. Mas os contra-ataques não parecem ter diminuído a campanha dos Houthis contra a navegação na região, que os militantes dizem ser por causa da guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

"O nosso objetivo continua a ser o de desanuviar as tensões e restaurar a estabilidade no Mar Vermelho, mas reiteramos uma vez mais o nosso aviso à liderança dos Houthi: não hesitaremos em continuar a defender vidas e o livre fluxo de comércio face às ameaças contínuas", afirmou a declaração de sábado.

Os Houthis lançaram pelo menos 57 ataques a navios comerciais e militares no Mar Vermelho e no Golfo de Aden desde 19 de novembro, e o ritmo aumentou nos últimos dias.

"Nas últimas 48 a 72 horas, assistimos certamente a um aumento dos ataques dos Houthis", disse a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, num briefing na quinta-feira. E ela reconheceu que os Houthis não foram dissuadidos.

"Nunca dissemos que eliminámos do mapa todas as suas capacidades", disse aos jornalistas. "Sabemos que os Houthis mantêm um grande arsenal. Eles são muito capazes. Têm armas sofisticadas, e isso porque continuam a obtê-las do Irão".

Houve pelo menos 32 ataques dos EUA no Iémen no último mês e meio; alguns foram realizados com a participação de aliados. Além disso, os navios de guerra dos EUA abateram dezenas de mísseis, foguetes e drones que visavam navios comerciais e outros navios da Marinha.

No sábado, o contratorpedeiro USS Mason abateu um míssil balístico antinavios lançado das zonas controladas pelos Houthi no Iémen em direção ao Golfo de Áden, informou o Comando Central dos EUA, acrescentando que o míssil tinha provavelmente como alvo o MV Torm Thor, um navio-tanque de transporte de produtos químicos e petróleo com bandeira, propriedade e operado pelos EUA.

Os ataques dos EUA contra os Houthis tiveram como alvo mais de 120 lançadores, mais de 10 mísseis terra-ar, 40 edifícios de armazenamento e apoio, 15 edifícios de armazenamento de drones, mais de 20 veículos aéreos, de superfície e submarinos não tripulados, várias áreas de armazenamento subterrâneo e algumas outras instalações.

O líder supremo dos rebeldes, Abdul Malik al-Houthi, anunciou na semana passada uma "escalada nas operações marítimas" conduzidas pelas suas forças como parte do que descrevem como uma campanha de pressão para acabar com a guerra de Israel contra o Hamas.

Mas, embora o grupo diga que os ataques se destinam a travar essa guerra, os alvos dos Houthis tornaram-se mais aleatórios, pondo em perigo uma via navegável vital para o transporte de carga e energia que viaja da Ásia e do Médio Oriente para a Europa.

Durante as operações normais, cerca de 400 navios comerciais transitam pelo sul do Mar Vermelho num determinado momento. Embora os ataques dos Houthi tenham atingido apenas um pequeno número de embarcações, os persistentes alvos e os quase-acidentes que foram abatidos pelos EUA e aliados levaram as companhias de navegação a desviar os seus navios do Mar Vermelho.

Em vez disso, enviaram-nos para contornar África através do Cabo da Boa Esperança - uma passagem muito mais longa, mais cara e menos eficiente. As ameaças também levaram os EUA e os seus aliados a criar uma missão conjunta em que os navios de guerra das nações participantes fornecem um guarda-chuva protetor de defesa aérea aos navios que viajam entre o Canal do Suez e o Estreito de Bab el-Mandeb.