Tesla manda recolher 4.000 modelos Cybertruck devido a problemas no acelerador

A empresa norte-americana teve de recolher cerca de 4.000 viaturas SUV do Tesla Cybertruck devido a um problema com o acelerador.

Um relatório da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário dos EUA (NHSTA, na sigla em Inglês), assinala que uma almofada instalada no pedal do acelerador pode soltar-se e ficar presa no revestimento interior, deixando o pedal preso na posição de aceleração.

De acordo com a NHTSA, a recolha afeta os modelos 2024 do SUV Cybertruck, fabricados entre 13 de novembro de 2023 e 4 de abril de 2024. Até segunda-feira, a Tesla não tinha conhecimento de qualquer acidente, ferimento ou morte relacionado com o problema, declarou a NHTSA.

Contudo, a NHTSA diz que os Cybertrucks em produção no momento já estavam equipados com um novo componente do pedal do acelerador na quarta-feira desta semana que evitaria esse problema.

Solução para os condutores afetados

A empresa, liderada pelo bilionário Elon Musk, disse que iria substituir ou reparar o conjunto do pedal do acelerador gratuitamente. Espera-se que as cartas de notificação sejam enviadas aos proprietários de veículos em junho.

O fabricante de automóveis entregou a primeira dúzia destes camiões futuristas Cybertruck aos clientes em novembro, com dois anos de atraso em relação ao calendário original. Ainda não se sabe quando é que a produção em massa poderá começar.

Musk abordou as dificuldades na produção em massa do veículo, afirmando, durante a teleconferência do terceiro trimestre da empresa, em outubro: "Temos estado a trabalhar a fundo no Cybertruck".

Não é a primeira vez que vemos a Tesla fazer a recolha de milhares de veículos que tem sido um dos problemas da jovem empresa no mercado automóvel.