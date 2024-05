Segundo dia do Grand Slam de judo de Duxambé 2024

De Euronews com IFJ

Lubjana Piovesana, Nils Stump, Michaela Polleres e Yoshito Hojo foram os grandes vencedores do segundo dia do Grand Slam de Duxambé, cidade tajique que assegurou a permanência na organização de novas edições de Judo nos próximos anos.

PUBLICIDADE

O coração do Tajiquistão bate com o espírito do judo, um desporto que une atletas de todo o mundo numa demonstração de perícia, força e amizade.

No segundo dia do Grand Slam de Duxambé, celebrou-se não só a competição, mas também os valores universais de respeito e cortesia que o judo promove em todo o mundo.

Na presença do Presidente da Câmara de Duxambé, Rustam Emomali, e do presidente da Federação de Judo do Tajiquistão, Ismoil Mahmadzoir, Vlad Marinescu, diretor-geral da Federação Internacional de Judo, abriu oficialmente o segundo dia de competição.

Velhas glórias do Judo tajique marcaram presença para inspirar a próxima geração e deram muitos autógrafos.

Após a apresentação dos atletas e do novo dia de competição, foram assinados novos contratos para garantir a presença de Duxambé na cena internacional do Judo, durante os próximos anos.

No que diz respeito à competição do dia, na classe -63kg. Lubjana Piovesana enfrentou Dali Liluashvili. Piovesana marcou um waza-ari cedo e imobilizou com confiança Liluashvili durante o tempo necessário para conquistar a medalha de ouro.

O Diretor de Educação e Treino da Federação Internacional de Judo, Mohammed Meridja, entregou as medalhas.

“Acho que foi um dos melhores públicos que já vi numa competição e a final motivou-me muito porque queria fazer um bom judo à frente deles e foi bom ter o apoio do público”, disse a atleta austríaca depois de receber a medalha.

O atual campeão mundial Nils Stump mostrou que está a atingir a forma na altura certa para defender o seu título a poucas semanas do campeonato do mundo. Stump enfrentou o favorito da casa, Behruzi Khojazoda, e segurou o seu caminho para a vitória.

O Presidente da Câmara de Duxambé, Rustam Emomali, entregou as medalhas.

"Sabia que ia ser muito barulhento”, disse Stump referindo-se ao público tajique que é aficionado pelo judo. Mas tentou "concentrar-se apenas nele proprio e demonstrou alguma tristeza por Behruzi não o ter vencido perante o seu público”, acrescentou o campeão suiço.

Em -70kg, Michaela Polleres marcou dois waza-aris e conquistou o seu terceiro ouro no Grand Slam. O diretor de Arbitragem da Federação Internacional de Judo, Armen Bagdasarov, entregou as medalhas.

Nos -81kg, Yoshito Hojo chegou à final pela segunda vez no mesmo número de participações na digressão mundial. Desta vez, enfrentou e venceu Wachid Borchashvili, e segurou o ouro. Shohei Ono, duas vezes campeão olímpico e três vezes campeão mundial, entregou a medalha ao "invencível" Hojo!

Os fãs foram brindados com muitos ippons ao longo do dia pelos seus heróis da casa! A competição fechou com o pôr do sol de mais um dia emocionante de judo na pérola da Ásia Central.