Pelo menos quatro mortos no desabamento de edifício em Palma de Maiorca

Morreram pelo menos quatro pessoas, embora se preveja que o número de vítimas venha a aumentar. Um primeiro andar desabou no restaurante Medusa Beach Club em Playa de Palma, nas Ilhas Baleares.

Pelo menos quatro pessoas morreram na sequência do desabamento de um edifício em Playa de Palma, nas Ilhas Baleares. Dezenas de pessoas ficaram feridas e os serviços de emergência estão a trabalhar para salvar as pessoas presas nos escombros, avança a imprensa espanhola.

As autoridades e os serviços de emergência no local não revelaram as nacionalidades das vítimas.

De acordo com os meios de comunicação social locais, cerca de 1.000 pessoas concentraram-se junto do edifício que desabou. O presidente da câmara de Palma, Jaime Martínez, e o primeiro vice-presidente, Javier Bonet, deslocaram-se ao local.

As causas do acidente são desconhecidas. A campanha eleitoral na zona foi suspensa.