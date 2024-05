De Euronews en español

Jorge Buxadé, candidato às eleições europeias pelo partido de extrema-direita espanhol Vox, defendeu esta quarta-feira os ataques israelitas a Gaza, que já mataram mais de 36.000 pessoas, após a reunião realizada ontem em Jerusalém pelo líder do partido de ultra-direita, Santiago Abascal.

O principal candidato do Vox ao Parlamento Europeu, Jorge Buxadé, classificou os ataques israelitas na Faixa de Gaza como "operações antiterroristas" que devem continuar "até que não reste um único terrorista do Hamas". Buxadé, que se encontrava numa conferência de imprensa organizada pela agência noticiosa EFE, fez parte de uma série de intervenções abertas aos meios de comunicação social por ocasião das próximas eleições europeias.

Buxadé também definiu como um "ato histórico" o encontro que o presidente do seu partido, Santiago Abascal, teve na terça-feira em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. O cabeça de lista do Vox para as eleições europeias defendeu que o encontro de Abascal com Netanyahu em Israel era "necessário" para "defender a soberania de Espanha".

O próprio partido destacou na terça-feira, numa publicação na rede social X, que Abascal explicou a Netanyahu que o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, "está disposto a tudo para encobrir a sua corrupção política e económica", em referência ao reconhecimento oficial do Estado palestiniano por Espanha nesse mesmo dia, que garantiu que revogaria em caso de governação.

A encenação da união entre Vox, que pertence ao grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus no Parlamento Europeu, e Netanyahu, cujo partido (Likud) é um parceiro estratégico da mesma família política, desencadeou uma onda de críticas em Espanha, especialmente nas fileiras da esquerda política.

"A História recordará quem apertou a mão aos assassinos enquanto o povo palestiniano sofria um genocídio. E quem se calou", publicou no X o partido de esquerda Sumar, que faz parte da coligação governamental presidida por Sánchez, do PSOE.

O próprio Sánchez deu a entender na quarta-feira, durante uma sessão de controlo do governo no Congresso, que a visita e as palavras de Abascal são uma forma de apoio ao primeiro-ministro israelita para que o seu gabinete possa continuar "com os bombardeamentos em Gaza e Rafah".

Sánchez reúne-se com o primeiro-ministro palestiniano e vários representantes da região do Médio Oriente

Sánchez recebeu o primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Mustafa, e o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, juntamente com os ministros dos Negócios Estrangeiros de vários países árabes, em Madrid, na quarta-feira, depois de Espanha, Irlanda e Noruega terem reconhecido o Estado da Palestina de forma coordenada na terça-feira.

A iniciativa diplomática dos três países europeus foi fortemente criticada por Israel, mas foi bem recebida por vários Estados do Médio Oriente e poderá encorajar outras potências ocidentais a seguir o exemplo.

"Em nome do Presidente Abbas, do Governo da Palestina e do povo palestiniano, saudamos calorosamente o reconhecimento do Estado da Palestina por parte de Espanha", declarou Mustafa. "Este reconhecimento reforça a nossa determinação em continuar a nossa luta por uma paz justa e duradoura." No encontro com Sánchez estiveram também presentes o presidente da Organização de Cooperação Islâmica e os ministros dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saud****ita, Jordânia e Turquia.

Mais de 140 países (ou seja, mais de dois terços das Nações Unidas) reconhecem a existência de um Estado palestiniano. Com a Espanha e a Irlanda, são agora nove os membros da União Europeia (UE) que reconhecem oficialmente um Estado palestiniano. A Noruega não é um dos 27 Estados-Membros, mas a sua política externa está geralmente alinhada com a do bloco. A Eslovénia, membro da UE, decidirá esta quinta-feira se reconhece ou não um Estado palestiniano e enviará a sua decisão ao parlamento para aprovação final.

"Saudamos a Espanha e saudamos a Noruega, a Irlanda e a Eslovénia por terem feito a coisa certa. Exortamos os outros parceiros europeus a fazerem o mesmo", afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi.