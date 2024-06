Pelo menos 16 Houthis morreram num ataque aéreo conjunto dos EUA e Reino Unido

De Euronews

Um ataque aéreo conjunto do Reino Unido e dos EUA contra os rebeldes Houthi no Iémen matou pelo menos 16 pessoas e feriu outras 42, segundo os próprios rebeldes.

O número de mortos é o mais elevado publicamente reconhecido das múltiplas rondas de ataques efetuadas pelos rebeldes Houthi contra a navegação marítima.

Três oficiais norte-americanos, que falaram sob condição de anonimato por se tratar de uma operação em curso, descreveram os ataques de quinta-feira como tendo como alvo uma vasta gama de instalações subterrâneas, lançadores de mísseis, centros de comando, um navio Houthi e outras instalações. O ataque foi considerado uma resposta ao recente aumento dos ataques do grupo de milícias apoiado pelo Irão contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, devido à guerra entre Israel e o Hamas.

Os caças F/A-18 americanos envolvidos nos ataques descolaram do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower no Mar Vermelho, segundo as autoridades. Outros navios de guerra dos EUA na região também estiveram envolvidos.

Na manhã de sexta-feira, os houthis denunciaram um ataque que, segundo eles, atingiu um edifício que albergava a “Rádio Hodeida” e casas de civis na cidade portuária do Mar Vermelho. O seu canal noticioso por satélite “Al Masirah” transmitiu imagens de um homem ensanguentado a ser transportado pelas escadas e de outros no hospital a receberem ajuda. Segundo o canal, todos os mortos e quase todos os feridos dos ataques eram provenientes da cidade.

Os Houthis descreveram todos os mortos e feridos em Hodeida como civis, algo que a Associated Press não pôde confirmar de imediato. A força rebelde que controla a capital do Iémen, Sana'a, desde 2014 inclui combatentes que muitas vezes não estão fardados.

Outros ataques ocorreram nos arredores de Sana'a, perto do aeroporto, e em equipamentos de comunicação em Taiz, segundo a emissora. Poucas informações foram divulgadas sobre esses locais, provavelmente indicando que os locais militares Houthi foram atacados. Uma pessoa ficou ferida em Sana'a.

“Confirmamos esta agressão brutal contra o Iémen como punição pela sua posição de apoio a Gaza, em apoio a Israel para continuar os seus crimes de genocídio contra os feridos, sitiados e firmes na Faixa de Gaza”, tweetou o porta-voz dos Houthi, Mohammed Abdulsalam.

Houthis ameaçam ripostar e agravar o conflito

Mohammed al-Bukhaiti, um oficial Houthi, ameaçou os EUA e o Reino Unido com novas retaliações, depois de denunciar o referido ataque aéreo em Hodeida.

“Responderemos à escalada com escalada”, escreveu no X.

O porta-voz das forças armadas iemenitas, o Brigadeiro-General Yahya Saree, apresentou os números das baixas e depois afirmou, sem apresentar quaisquer provas, que os rebeldes atacaram o porta-aviões Eisenhower em resposta com ‘drones’ e mísseis balísticos.

Outro funcionário da defesa dos EUA, que falou sob condição de anonimato para discutir assuntos de inteligência, respondeu que o porta-aviões estava intacto.

No Reino Unido, o Ministério da Defesa do país afirmou que os Typhoon FGR4 da Royal Air Force efetuaram ataques tanto em Hodeida como mais a sul, em Ghulayfiqah. Os alvos foram “edifícios identificados como sendo instalações de controlo terrestre de ‘drones’ e de armazenamento de ‘drones’ de muito longo alcance, bem como de armas terra-ar”.

“Os ataques foram efetuados em legítima defesa face à ameaça contínua representada pelos Houthis”, afirmou o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. “A ameaça dos Houthis continua”.

Os EUA e o Reino Unido lançaram ataques contra os Houthis desde janeiro, e os EUA também realizaram os seus próprios ataques desde então. Abdul Malik al-Houthi, o líder supremo dos Houthi, deu o número total de mortos dos ataques até à data: 40 pessoas foram mortas e 35 outras ficaram feridas. Na altura, não indicou a repartição entre vítimas civis e combatentes.

Os Houthis intensificaram os ataques contra a navegação no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, exigindo que Israel ponha fim à guerra em Gaza, que já matou mais de 36.000 palestinianos. A guerra começou após militantes liderados pelo Hamas terem atacado Israel a 7 de outubro, matando cerca de 1200 pessoas e fazendo 250 reféns.

Os Houthis lançaram mais de 50 ataques contra navios, matando três marinheiros, apoderando-se de um navio e afundando outro desde novembro, conforme a Administração Marítima dos EUA. Esta semana, atacaram um navio que transportava cereais para o Irão, o principal benfeitor dos rebeldes.

Na quarta-feira, outro ‘drone’ americano MQ-9 Reaper aparentemente caiu no Iémen, e os Houthis afirmaram ter disparado um míssil terra-ar contra ele. A Força Aérea dos EUA não comunicou o desaparecimento de qualquer aeronave, levantando suspeitas de que o ‘drone’ possa ter sido pilotado pela CIA. Só em maio, podem ter-se perdido três aeronaves.