"Estado da União": Baixa da taxa de juros e desafios alimentares

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, participa numa conferência de imprensa após uma reunião do conselho do BCE em Frankfurt - Direitos de autor Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O corte "histórico" na taxa de juros do Banco Central Europeu e os desafios alimentares da União Europeia - tanto na produção agrícola como no desperdício de comida - estão em destque no programa. O úlrimo tema é debatido com Christophe Diercxsens, diretor de Relações Públicas na Too Good To Go.