Antony Blinken encontra-se com familiares de reféns em Gaza

Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, falou brevemente com os familiares dos reféns americanos em Gaza, na terça-feira, durante a sua visita a Telavive.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está em Israel desde segunda-feira, dia 10 de junho, no âmbito do plano de tréguas com o Hamas em Gaza.

Esta terça-feira, Antony Blinken reuniu-se com familiares de reféns americanos em Gaza e assegurou que estão a ser feitos todos os esforços."Para mim, todos os reféns, mas especialmente as nossas oito famílias americanas que têm entes queridos em Gaza, estamos determinados a trazê-los para casa”, disse Blinken.

A proposta, segundo os Estados Unidos, já foi aceite por Israel, e o Hamas anunciou esta terça-feira que aceita uma resolução da ONU que apoia o plano e está pronto para negociar os detalhes. O Secretário de Estado dos EUA disse ser “um sinal de esperança”.

Contudo, os mediadores do Qatar e do Egipto ainda não receberam respostas formais do Hamas ou de Israel à proposta de tréguas apoiada pela ONU, revelou à Reuters uma fonte próxima das negocições.

Também o Conselho de Segurança da ONU já aprovou o acordo que envolve três fases.

“A proposta que o Presidente Biden apresentou é a melhor forma de o fazer", acrescentou Blinken.

Na visita a Gaza, Blinken reuniu-se também com o líder da oposição israelita, Yair Lapid, e aproveitou o momento para exortar os altos funcionários israelitas a aceitar e implementar um plano para o pós-guerra.

Esta terça-feira a ONU referiu possíveis crimes de guerra cometidos pelas forças israelitas e palestinianas após o ataque que libertou quatro reféns.

Notícia atualizada às 14h53